VR söker bussförare till Stockholm med placering på Ekerö
VR Sverige AB / Lokförarjobb / Ekerö Visa alla lokförarjobb i Ekerö
2026-02-03
Bussförare Stockholm - VR Sverige AB söker nu förare till sin depå på Ekerö för både behovsanställning och tillsvidareanställning.
Som bussförare hos oss på VR Sverige har du ett viktigt samhällsuppdrag där du ser till att alla resenärer tryggt kommer fram till sina skolor, arbeten och fritidsaktiviteter genom att på ett säkert sätt föra fram bussen och göra våra kunder nöjda, hela resan!
I dina arbetsuppgifter som bussförare ingår bland annat att:
• Ge service och ett trevligt bemötande till våra kunder
• Framföra bussen på ett säkert sätt
• Köra miljövänligt och mjukt
• Kommunicera med trafikledning och övriga kollegor
Om Dig
För att kunna arbeta som förare hos oss behöver du:
• Ha ett giltigt svenskt busskörkort (D)
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
• Vara tillgänglig för arbete under sommaren
Har ditt YKB gått ut kan vi hjälpa dig med en fortbildningskurs inför anställning, med förutsättning att du arbetar ett visst antal timmar.
Vi tror att du är en person som tycker om att träffa människor, ge service och som tar ansvar för ditt arbete. Du lyssnar och kommunicerar på ett trevligt sätt och bidrar till en nöjd kund hela resan. Du visar omtanke om dina kollegor.
Om tjänsten
• Arbetstiderna är varierande
• Vi har kollektivavtal som bl.a. reglerar din lön, omfattar avtalspension, föräldrapenningtillägg, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring
• Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, rabatter på gym och glasögon
• Du får en introduktionsutbildning gällande arbetssätt och linjekunskap
• Du blir en del av en mångkulturell och internationell organisation
• På depån finns det gym- och uppehållslokaler
• Vi uppmuntrar initiativ i vardagen och din utveckling är viktig för oss
Ansökning
Vi söker nu förare till vår depå på Ekerö för både behovsanställning och tillsvidareanställning. Vår rekrytering pågår löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Du söker tjänsten genom att klicka på "Ansök nedan".
Om du har frågor kontakta enhetschef Anders Sveholm på mail: anders.sveholm@vrsverige.com
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
VR, Valtion Rautatiet, är det statliga järnvägsbolaget i Finland. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9720660