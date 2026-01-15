VR Snabbtåg söker Produktionsplanerare
2026-01-15
Om VR Snabbtåg
VR Snabbtåg är ett modernt tågbolag som sedan 2015 trafikerar tågsträckan Stockholm - Göteborg med våra snabbtåg. Sedan starten har vi etablerat oss som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har, sedan 2016 placerat oss på första plats i Svenskt Kvalitetsindexs mätning inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin Persontransport.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Vi är en del av VR Group, ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av den finska staten. VR Snabbtåg representerar den svenska delen av fjärrtågstrafiken och vi har kontor i Göteborg och Stockholm, båda ett stenkast från respektive centralstation.
Om rollen
Motiveras du av att konstruera effektiva och attraktiva scheman? Klappar hjärtat lite extra för tåg och järnväg? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Produktionsplanerare och vara med på VR Snabbtågs fortsatta resa!
Som Produktionsplanerare på VR Snabbtåg har du ett stort ansvar för vår tjänste- och schemaplanering. Du konstruerar tjänstgöringsturer och scheman och har i ditt arbete en mycket stor påverkan på bolagets övergripande finansiella resultat och medarbetarnöjdhet. Utöver detta har du en viktig roll i att säkerställa resursplaneringen. Du är en central punkt i planeringsavdelningen och rapporterar till Head of Operations Management som sitter i bolagets ledningsgrupp. Uppdraget kräver att du är både effektiv och noggrann i ditt arbete och att du har en ödmjuk inställning till alla som tjänsten samverkar med.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
• Konstruera och optimera tjänster för operativ personal samt säkerställa en effektiv drift genom proaktiv planering.
• Ansvara för resursbalans och säkerställa att verksamheten är rätt bemannad utifrån behov och prognoser.
• Arbeta aktivt för kontinuerlig förbättring av trafikplanerings- och personalplaneringsprocessen.
• Vara huvudansvarig för hela schemaprocessen vid framtagning av nya scheman.
• Utveckla arbetsmetoder med syfte att effektivisera och förbättra processer för att skapa planeringsprocesser i världsklass.
Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara en strukturerad, serviceinriktad, resultatdriven och analytisk lagspelare som har förmåga att se konsekvenser av olika lösningar i både det stora och i det lilla. Du behöver på ett resonerande sätt kunna balansera mellan olika mål inom t.ex. produktivitet, lönsamhet, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Att prova nya arbetssätt, vara en utmanare och hitta lösningar lockar dig.
Du är skicklig på att bygga och vårda relationer, både internt och externt. Din professionalism, integritet och pedagogiska förmåga gör att du skapar stort förtroende hos chefer, medarbetare och fackliga representanter. Du är affärsmässig och ser tydligt hur dina beslut påverkar ekonomin och produktiviteten.
Vidare har du:
• Gymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning är meriterande
• Erfarenhet av planering inom personal- och bemanningsplanering från järnvägsbranschen
• Erfarenheter från arbete i planeringssystem somHastus,Trapeze, IVU eller motsvarande
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Placering
Din placeringsort kan vara Stockholm eller Göteborg.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrigt
Vi välkomnar alla in i VR-gänget, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det är alla medarbetares unika personligheter som gör att vi kan erbjuda våra resenärer en unik serviceupplevelse - varje dag.
Hos oss ingår du i en miljö med hög och positiv förändringstakt där du är med och bidrar till VR Snabbtågs fortsatta resa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Förutom härliga kollegor får du en schysst lön med bra villkor. Du får tjänstepension, semester, friskvårdsbidrag, rabatt på resor med mera. En riktigt bra grej är att vi erbjuder alla anställda två extra lediga dagar om året när de väljer tåget framför flyget på längre resor.
Vi är nyfikna på dig, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. Vi använder oss inte av personliga brev i vår process. Istället vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på våra urvalsfrågor. Frågorna hjälper oss att förstå vem du är på ett rättvist sätt. Kommande steg i processen är att genomföra våra obligatoriska urvalstester, därefter intervjuer, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta snabbtag.jobb@vrresa.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
VR Sverige AB
