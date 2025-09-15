VR Snabbtåg söker lokförare till Stockholm
2025-09-15
Om VR Snabbtåg
VR Snabbtåg är ett modernt tågbolag som sedan 2015 trafikerar tågsträckan Stockholm - Göteborg med våra snabbtåg. Sedan starten har vi etablerat oss som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har nio år i rad placerat oss på första plats i Svenskt Kvalitetsindexs mätning inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin Persontransport. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Vi är en del av VR Group, ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av den finska staten. VR Snabbtåg representerar den svenska delen av fjärrtågstrafiken och vi har kontor i Göteborg och Stockholm, båda ett stenkast från respektive centralstation. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi servicedrivna och ansvarstagande lokförare på heltid till vårt gäng i Stockholm!
För oss kommer säkerheten alltid först. Som lokförare är du ytterst ansvarig ombord och den som säkerställer att alla rutiner och regler efterföljs. Du har en central roll där du kommunicerar och interagerar med många parter, i synnerhet vid trafikstörningar. Uppdraget kräver därför att du är stresstålig, noggrann samt att du har en ödmjuk inställning till alla du samverkar med.
Tillsammans med servicevärdarna är du ansiktet utåt mot våra kunder. Det innebär att hos oss är du en synlig lokförare som ger hög service till våra kunder, ibland också i rollen som cafévärd eller serviceansvarig. Vi söker dig som delar vår strävan att ständigt utvecklas och utforska nya lösningar och idéer för att stärka vår position på marknaden.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
* Framföra tåget med säkerheten främst samt med fokus på punktlighet, komfort och energiförbrukning
* Fatta beslut kopplade till trafikstörningar
* Säkerställa att kunden får en positiv reseupplevelse i alla led
* Hantera trafiksäkerhetsrelaterade frågor
* Rapportera avvikelser och komma med förbättringsförslagKvalifikationer
Hos oss är alla välkomna! Vart du kommer ifrån spelar mindre roll, det viktiga är vart du är på väg. Du behöver dock uppfylla följande kriterier:
* Inneha giltigt lokförarbevis
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du sedan tidigare har:
* Mer än två års lokförarerfarenhet
Rollen som lokförare är reglerad av Transportstyrelsen och du kommer att genomgå en hälsoundersökning innan du anställs. Läs gärna mer om vad det innebär på Transportstyrelsens hemsida och hör av dig om du har några frågor.
Anställningsvillkor
Vi söker i denna rekrytering dig som vill arbeta heltid hos oss. Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Anställningen inleds med en heltidsutbildning på cirka sex veckor, med planerad kursstart den 12 januari.
Lite mer praktiskt:
* Som lokförare arbetar du oregelbundna tider och ibland sover du över på annan ort.
* Det är uniformsplikt och vi lovar att uniformen är både snygg och skön.
* Hälsa och välmående är väldigt viktigt då arbetet är fysiskt.
* Vi är en rök-, alkohol- och drogfri arbetsplats där slumpmässiga kontroller förekommer.
Stämmer du in på det som nämnts ovan så tycker vi att du ska söka!
Övrigt
Vi välkomnar alla in i VR-gänget, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Det är alla medarbetares unika personligheter som gör att vi kan erbjuda våra resenärer en unik serviceupplevelse - varje dag.
Hos oss ingår du i en miljö med hög och positiv förändringstakt där du är med och bidrar till VR Snabbtågs fortsatta resa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Förutom härliga kollegor så får du en schysst lön med bra villkor. Du får tjänstepension, semester, friskvårdsbidrag, rabatt på resor m.m. En riktigt bra grej är att vi erbjuder alla anställda två extra lediga dagar om året när de väljer tåget framför flyget på längre resor.
Vi är nyfikna på dig, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. Vi använder oss inte av personliga brev i vår process. Istället vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på våra urvalsfrågor. Frågorna hjälper oss att förstå vem du är på ett rättvist sätt.
Kommande steg i processen är att genomföra urvalstester, därefter intervjuer, bakgrundskontroll, hälsoundersökning och referenstagning.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta snabbtag.jobb@vrresa.se
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för att leverera säkra, punktliga och pålitliga resor i världsklass. Välkommen ombord på en trevligare resa! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Kontakt
VR Snabbtåg Jobb snabbtag.jobb@vrresa.se None Jobbnummer
9509863