VR Öresundståg söker lokförare för timanställning
2026-02-05
Vi på VR Öresundståg söker nu fler lokförare för timanställning som brinner för att ge våra resenärer en god upplevelse och säker resa med oss!
Arbetet som lokförare innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar. Vi söker nu dig som vill utgå från Malmö eller Hässleholm som stationeringsort.
Om jobbet:
På VR Öresundståg erbjuder vi dig en anställning med marknadsmässig lön, trygg anställning med kollektivavtal samt friskvårdsbidrag & skobidrag oavsett anställningsform.
Din anställning hos oss påbörjas med en internutbildning med start den 16e mars och varar i 2-6 veckor beroende på tidigare erfarenhet. Under denna period behöver du vara tillgänglig på heltid.
I arbetet som lokförare förväntas du kunna tjänstgöra vardag som helg och under dygnets alla timmar. Schemaläggningen regleras efter kollektivavtal, regler, trafik och din tillgänglighet. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för arbete minst två helger i månaden samt under perioden juni - september.
Inom VR Öresundståg har vi självklart nolltolerans för alkohol och droger.
Din bakgrund och kompetens
För att vara aktuell för en anställning hos oss krävs en godkänd examen som lokförare samt goda referenser från tidigare järnvägsföretag eller andra arbetsgivare. Tidigare erfarenhet som lokförare är meriterande. Då tjänsten i Malmö delvis innebär körning i Danmark ser vi det dessutom som en fördel om du har kunskap i SR. Givetvis uppfyller du även Transportstyrelsens andra krav och föreskrifter.
Krav på goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du ska även ha förmåga att förstå danska, då en del av körningen sker i Danmark.
Vem är du?
Som lokförare är det viktigt att du trivs med att arbeta självständig, samtidigt som du tycker det är kul och får energi av att samarbeta med dina kollegor ombord och i servicefunktioner. Som person har du en förmåga att bevara lugnet och fokusera på rätt saker när det uppstår pressade situationer och störningar. Du brinner för frågor rörande säkerhet och kvalitet och du vill tillsammans med oss inspirera fler att åka kollektivt!
Inom Öresundståg är vi engagerade, bidrar till positiv stämning och har ett stort kundfokus. För att trivas hos oss tror vi att du delar denna syn på arbetet.
Ansökningsprocess:
Urval och kontakt sker löpande, så tveka inte att skicka din ansökan redan idag! Din ansökan innehåller CV och gärna ett personligt brev. Sista ansökningsdagen är den 18 februari, 2026. Vid frågor om tjänsten eller hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss.
Tjänsten Hässleholm
Malin Karlsson - malin.karlsson1@vrsverige.com
Wojtek Szymanski - wojtek.szymanski@vrsverige.com
Tjänsten Malmö
Emma Bloom - emma.blom@vrsverige.com
Peter Larsson - peter.larsson@vrsverige.com
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
VR, Valtion Rautatiet, är det statliga järnvägsbolaget i Finland. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
