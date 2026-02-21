VR Norrtåg (Umeå) söker lokförare för sommaren
2026-02-21
Om VR:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om jobbet:
Vi söker nu lokförare till VR Norrtågs åkstation i Umeå. Anställning kan ske antingen som timanställning eller genom en särskild visstidsanställning under sommaren, beroende på din tillgänglighet. Det finns goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
Arbetet som lokförare innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar. Schemaläggningen sker i enlighet med gällande kollektivavtal, regelverk och trafikupplägg samt utifrån din angivna tillgänglighet. Vi ser att du har möjlighet att arbeta under sommarperioden och kan tjänstgöra minst två helger per månad.
Utbildningen beräknas starta under april 2026.
Dina egenskaper:
Som lokförare hos oss bidrar du till att skapa en god och respektfull stämning bland dina kollegor. Vid pressade situationer och störningar har du stor nytta av att vara en lugn person med förmåga att hålla huvudet kallt. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskap i engelska.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som redan har en godkänd examen som lokförare och erfarenhet i rollen. Vi värdesätter goda referenser från tidigare arbetsgivare inom järnvägssektorn. Självklart uppfyller du även Transportstyrelsens krav och föresåpkrifter.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av fordonstyperna X62, X11, X52 samt erfarenhet av ERTMS nivå 2 (System E2).
Placering:
Placeringsorten är Umeå och du kommer att utgå från VR:s kontor på Järnvägsallén 11, 903 28 Umeå.
Vill du bli en del av VR?
Skicka in ditt CV via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9756026