VP Sales till snabbt växande SaaS-bolag - enterprisefokus och internatio...

Elastisys söker en affärsdriven och operativ VP Sales som vill kombinera hands-on försäljning med att forma vår framtida säljorganisation. Du börjar med att själv stänga affärer mot enterprise-kunder - och bygger därefter ett skalbart team, säljstruktur och go-to-market-strategi för både Sverige och internationella marknader.
Det här är en roll för dig som vill ha stort ansvar, reellt mandat - och vara med från början.
Om Elastisys
Elastisys är ett svenskt SaaS-bolag i stark tillväxt. Vi utvecklar Welkin - en säker, molnagnostisk och hybrid applikationsplattform särskilt utformad för samhällskritiska verksamheter med höga regulatoriska krav. Våra kunder återfinns inom offentlig sektor, försvar, finans och vård, där säkerhet, tillit och långsiktighet är avgörande.Vi står inför en ny tillväxtfas där vi bygger upp en modern och skalbar säljorganisation - och tar nästa steg mot internationell expansion.
Om rollen
Som VP Sales har du ett dubbelt ansvar:
Du driver försäljning själv, med fokus på nya enterprise-kunder.
Du är med och bygger upp vår säljfunktion - team, processer, strategi och skalbarhet.
Du rapporterar till vår Chief Commercial Officer (CCO) och ingår i det kommersiella teamets ledningsgrupp. Rollen kräver både operativ säljkompetens och strategisk höjd - du är med och formar hur vi växer i Sverige och utanför.
Dina ansvarsområden
Självständigt prospektera, driva och stänga affärer inom enterprise-segmentet
Utveckla vår säljstrategi, processer och KPI:er med fokus på skalbarhet
Rekrytera, leda och coacha ett säljteam i takt med att organisationen växer
Samverka tätt med produkt, teknik, marknad och customer success
Bidra i det kommersiella teamets ledningsgrupp och internationella tillväxtarbete
Vi söker dig som
Har minst 10 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, Cybersäkerhet, Dev-Sec ops, i varierande kundmiljöer, on-prem, hybrid eller rena moln lösningar
Har säljerfarenhet mot enterprise-kunder med komplexa köpprocesser
Trivs i en roll där du både säljer själv och bygger struktur och team
Har tidigare lett säljteam i tillväxt- eller scaleup-miljö
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Är baserad i eller har möjlighet att arbeta från Stockholm
Kan genomgå säkerhetsprövning/säkerhetsklassning
Meriterande
Erfarenhet av försäljning till samhällskritiska kunder: offentlig sektor, försvar, hälso- och sjukvård, finans eller energisektorn
Kunskap om regelverk som NIS2, GDPR, CRA, BSI, NIST eller liknande
Starkt nätverk inom enterprise-marknaden i Sverige
Tidigare erfarenhet av att leda eller bidra till internationell expansion
Teknisk förståelse för dev/sec/ops, hybridlösningar eller air-gapped miljöer
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett snabbt växande bolag i teknikens och säkerhetens framkant
Möjlighet att kombinera operativ försäljning med strategiskt ledarskap
Direkt påverkan på vår go-to-market, teamstruktur och tillväxtstrategi
Konkurrenskraftig lön, bonus och möjlighet till incitamentsprogram
En värderingsdriven kultur där teknik, samhällsnytta och förtroende står i centrum
