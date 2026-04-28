Vossloh Switch Systems Scandinavia i Ystad söker en Underhållstekniker
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Ystad Visa alla maskinreparatörsjobb i Ystad
2026-04-28
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Är du en händig och lösningsorienterad underhållstekniker som vill arbeta nära produktionen? Hos oss på Vossloh får du en nyckelroll med stort ansvar, praktiskt arbete och möjlighet att utvecklas inom flera tekniska områden. Vi kan erbjuda en professionell arbetsplats präglat av sunda värderingar, trevliga kollegor och ett uppskattat ledarskap. Vi värdesätter att kunna kombinera arbete med familj och har ett flexibelt arbetsklimat. Våra senaste medarbetarenkäter visar att det som uppskattas mest på arbetsplatsen är den trevliga miljön, de trevliga kollegorna samt det goda ledarskapet. Vossloh beskrivs av medarbetare som en omtänksam arbetsgivare med stort socialt ansvarstagande där hållbarhet står i centrum.
Vossloh är ett ledande globalt järnvägsteknikföretag med verksamhet i över 30 länder som bidrar till en säker, hållbar och miljövänlig rörlighet för människor och transporter av varor. Vossloh Switch Systems Scandinavia AB är ett bolag i Vossloh-gruppen som utvecklar, tillverkar och levererar material samt maskiner för spårväxlar och spårsystem. Företaget har kontor och verkstad i Ystad och Örebro med tillverkning av järnvägsväxlar och spårsystem för den nordiska marknaden. Vi omsätter ca 1.400 MSEK och har ca 200 anställda.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Att visa respekt för varandra och bejaka varandras olikheter stärker vår verksamhet. Vossloh Switch Systems Scandinavia AB verkar långsiktigt för att bredda representationen i vår bransch när det kommer till jämlikhet och mångfald. Läs mer om vår expansiva resa här https://www.vossloh-nordic.com/se/.
Nu söker vi en Underhållstekniker som kan komplettera vårt team. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som Underhållstekniker hos Vossloh får du en varierad och praktisk roll med fokus på att säkerställa driften i vår maskinpark och produktion. Arbetet omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll av våra maskiner och produktionsutrustning.
Du arbetar löpande med felsökning, reparationer och förbättringsåtgärder för att minimera driftstopp och öka tillgängligheten i anläggningen. Du deltar aktivt i vårt 5S-arbete och med ständiga förbättringar för att skapa ordning, struktur och en effektiv arbetsmiljö i produktion.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk utbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens genom yrkeslivet. Du har erfarenhet av underhållsarbete i maskinpark eller produktionsmiljö och känner dig trygg i felsökning och reparationer.
Det är meriterande om du har kunskaper inom exempelvis elektronik, hydraulik och CNC. Vi ser också positivt på om du är allmänt händig och har ett brett tekniskt intresse, till exempel mekar på fritiden.
Som person är du lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du är samarbetsvillig och kommunikativ, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt när det krävs. Du bidrar med en positiv inställning och trivs i en social arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Hos Vossloh får du möjlighet att utvecklas i din roll och växa tillsammans med verksamheten. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team där samarbetet står i fokus och beslutsvägarna är korta.
Vi erbjuder en varierad och utvecklande tjänst med fokus på produktionstekniskt underhåll och ständiga förbättringar - en dynamisk vardag där din kompetens gör verklig skillnad. Här får du goda anställningsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och placerad i vår produktion i Ystad. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på sex månader med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag, den 19 maj 2026. Välkommen med din ansökan redan idag, via www.wikan.se!
För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell på telefon 044 - 590 65 02.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Vossloh Switch Systems Scandinavia AB Kontakt
Johanna Fondell 044-5906502 Jobbnummer
9878976