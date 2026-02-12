Volvo servicetekniker sökes omgående till Vilhelmina
2026-02-12
Är du en driven, utvecklingsinriktad Volvo serivetekniker med teknisk kompetens? Då är du kanske den vi söker!
Du är en självständig lagspelare som alltid ser till att sätta kunden och service i första rummet. Som mekaniker hos oss ser du inga problem med att jobba med flera olika bilmärken. Vidare har du en fordonsteknisk utbildning och det är meriterande med erfarenhet av att arbeta med felsökning. Du är engagerad och drivs av att hela tiden utvecklas och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken. Du har goda kundrelationer och värdesätter ett gott samarbete kollegor emellan.
Arbetsuppgiften som servicetekniker kommer du att arbeta med service och reparationsarbeten av Volvo fordon till större del, vilket innefattar felsökning, service, reparationer av personbilar och lätta lastbilar, även andra bilmärken.
Som person är du självgående och arbetar strukturerat och effektivt.
Du har:
• Gymnasial utbildning inom fordonsteknik, eller självlärd* Minst 3 års erfarenhet * God datorvana* Minst B körkort* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.* Erfarenhet av arbete som bilmekaniker/servicetekniker
Vi erbjuder
Som en ledande aktör i branschen erbjuds du ett spännande arbete i en innovativ koncern som värdesätter hög kvalitet. Med en effektiv logistikkedja kan vi erbjuda både konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv
Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande.Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr. 556724-9254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter:
Integritetspolicy | MEKO Sverige
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO - och vilka möjligheter som väntar just nu.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meko Sales AB
(org.nr 556157-7288), https://www.mekonomen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mekonomen Sverige Jobbnummer
9737973