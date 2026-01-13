Volution Sweden söker maskinställare till Plastproduktionen, kvällsskift
Volution Sweden AB är Nordens marknadsledande producent av ventilationsprodukter för hemmet. Företaget har geografisk spridning i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika, med huvudkontor i Växjö.
Med vår starka portfölj av varumärken såsom Fresh, Pax, Klimatfabriken och Reton finns vi närvarande i bostadens alla rum, med målet att skapa en sund och hållbar inomhusmiljö i hemmet.
Hemmet är vår viktigaste plats och vi spenderar mer och mer tid inomhus. Ett gott inomhusklimat är därför viktigare än någonsin. Företaget arbetar aktivt med produktutveckling och digitalisering av såväl vår tillverkning som försäljningsprocess. Vill du vara med och skapa en bättre inomhusmiljö för människor över hela världen?Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du huvudsakligen kommer att delta i det löpande produktionsarbetet med plastproduktionens formsprutningsmaskiner och verktyg. Byten av verktyg och relaterat arbete med maskinens kringutrustning kommer bli den centrala delen i arbetet, men även optimering av ställtider, produktkvalitet, produktionsprocessen och maskindata samt löpande och förebyggande underhåll kommer inkluderas. Deltagande vid konstruktion samt utveckling av formsprutningsverktyg kan också vara aktuellt.
Arbetet innebär att du ska bidra till att utveckla dig själv och vår befintliga personal till framtidens ställare och operatörer.
Sökande ska vara villig att arbeta främst vårt kvällsskift, men det kan även bli andra förekommande skift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och erfarenhet av produktionstekniskt arbete. Utbildning eller erfarenhet av förbättringsarbete såväl som programmering av maskiner och robotar är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person med rätt inställning. Som person är du flexibel, ansvarstagande och engagerad. Arbetet kräver att du har förmågan att arbeta självständigt, kan ta egna initiativ och hitta lösningar samtidigt som du måste ha lätt för att samarbeta i team. Du är noggrann och bra på att planera och organisera ditt arbete. Vidare har du god teknisk kompetens, problemlösningsförmåga, är ambitiös och mån om att göra ett gott arbete. Noggrannhet, ansvarskännande och kvalitetstänkande är nödvändigt för att lyckas i rollen. Du måste ha förmågan att läsa och förstå produktritningar som är vägledande för kvalitetssäkring.
Truck- och/eller traverskort är meriterande liksom datorvana i affärssystem.
Varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid omgående eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta ansvarig chef, Mikael Tates tel. 0470-70 77 34.
Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via e-post till hr@volutiongroup.se
Märk din ansökan med "ställare". Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan snarast möjligt, dock senast 2026-02-12
