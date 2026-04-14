Volution Sweden AB söker Compliance Engineer inom Ventilationsprodukter
Vill du anta den spännande utmaningen att arbeta med regelefterlevnad där du säkerställer att företagets produkter och processer uppfyller alla gällande lagar, standarder och säkerhetskrav. Du kommer jobba i en framtidsbransch under snabb utveckling! Hos Volution får du arbeta brett med premiumprodukter genom hela deras livscykel. Här blir du en del av ett engagerat team i en organisation med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och med en stark kvalitets och hållbarhetskultur.
Om rollen
Som regelefterlevnadsingenjör arbetar du inom teknikavdelningen med certifiering och märkning av våra produkter inom ventilation. Du är med och säkerställer att vi uppfyller alla gällande krav för våra produkter inom ventilationsbranschen. Det gäller både nyutveckling och vårt befintliga sortiment. Du deltar aktivt i utvecklingsprojekten och stöttar med din kompetens inom certifiering. Bevakar kommande och uppdaterade standarder och analyserar hur de påverkar vårt sortiment. I rollen ingår dokumentation och du upprättar och underhåller den tekniska filen. Vi provar produkterna på ett testinstitut och du kommer ha många internationella myndighetskontakter. I rollen ingår även arbete med vårt ledningssystem och du är delaktig i uppdateringar och förbättringar av våra interna rutiner.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som regelefterlevnadsingenjör hos Volution behöver du uppskatta en bred och verksamhetsnära roll där du har nära samarbete med dina kollegor. Som person är du analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du är både en lagspelare samtidigt som du har förmågan att på egen hand driva processer framåt. Du trivs med att samarbeta med engagerade kollegor. Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen, troligtvis inom elektroteknik, maskinteknik eller miljöteknik. Vidare har du arbetslivserfarenhet inom liknande roll och erfarenhet av arbete med direktiv och standarder.
Krav för tjänsten
Högskole- eller civilingenjörsexamen, troligtvis inom elektroteknik, maskinteknik, miljöteknik eller motsvarande.
Arbete med produktcertifiering
Teknisk förståelse och förmåga att läsa el-scheman, ritningar och förstå tekniska system.
Kunna tolka omfattande standard- och lagtexter samt omsätta dem i praktiska tekniska lösningar
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av arbete med standarder för LVD, EMC, RED
Erfarenhet av arbete med REACH, RoHS and POPs
Erfarenhet av arbete med Ecodesign
Erfarenhet av arbete med ledningssystem
Erfarenhet av arbete med eller inom tekniska kommittéer
Framtagning av EPD
Arbete med PIM och ETIM data
Erfarenhet av Monitor affärssystem
Om Företaget
Volution Sweden AB ingår i Volution-koncernen som är ett börsnoterat bolag med huvudkontor i UK. Gruppen består av ett flertal företag som främst arbetar inom ventilation. I nordiska divisionen ingår Volution Sweden, VoltAir System, Pamon och Air Connection med huvudkontor i Växjö. Vi är inne i en expansiv fas och vi vill fortsätta växa genom förvärv av nya verksamheter och genom organisk tillväxt i våra befintliga verksamheter. Produktutveckling sker både på huvudkontoret i Växjö samt på verksamheten i Hälleforsnäs
Varaktighet och placering
Tillsvidareanställning på heltid fr o m snarast, placeringsort på något av våra kontor i Växjö alternativt Hälleforsnäs.
Hur du ansöker?
I denna rekrytering samarbetar Volution Sweden AB med Telin Rekrytering & Konsult och du ansöker via tjänsten http://www.telinrekrytering.se/
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Kalén på telefon 070-377 45 56 eller e-post mailto:eva@telinrekrytering.se
Välkommen med din ansökan och CV
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan snarast möjligt, dock senast 2026-05-17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121921".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
