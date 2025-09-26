VoltAir söker teknisk säljare i Stockholm
2025-09-26
VoltAir System AB utvecklar, producerar, marknadsför och säljer flexibla luftbehandlingsaggregat till den nordiska fastighetsmarknaden - och nu vill vi stärka vårt säljteam i Stockholm med en ny kollega.
Med livscykelkostnad (LCC) som främsta ledord anpassas enskilda produkter och paketlösningar till varje specifikt projekt.
VoltAirs aggregat tillverkas i våra fabriker belägna i Torsby och Nyland. Försäljningskontor finns i Stockholm, Gävle, Avesta, Varberg och Kungsbacka samt huvudkontor i Växjö.
Vill du jobba med teknik, kundkontakt och samtidigt få utvecklas i en framtidsbransch? Då kan detta vara jobbet för dig! VoltAir erbjuder nu en spännande tjänst som teknisk säljare med stora möjligheter att utvecklas. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som säljare utvecklar och fördjupar du långsiktiga affärsrelationer med befintliga kunder samt identifierar och vidareutvecklar nya. Utifrån framtagen målplan har du kontakt med kunder via telefon, personliga besök, presentationer och liknande kundaktiviteter. Vidare kommer du att som teknisk säljare ansvara för att ta fram budget samt sälj- och aktivitetsplaner för din kundportfolio.
Baserat på identifierat kundbehov tar du tillsammans med vår avdelning för teknisk support & innesäljare fram tekniska lösningar och du driver försäljningsarbetet från offert med kommersiella villkor till avslutad affär.
Du kommer att resa 1-3 dagar per vecka till kunder i ditt distrikt, och du rapporterar till försäljningschefen. Tjänsten är en utökning av säljteamet med ambitionen att ha ännu starkare närvaro i Stockholm som är inne i en expansiv fas.
Varför VoltAir?
Här får du:
en roll där du kombinerar teknik och försäljning
chansen att tidigt ta ansvar men alltid med stöd i ryggen
ett företag i tillväxt med starka framtidsutsikter
trevliga kollegor och ett team som vill se dig lyckasKvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning och/eller konsultbakgrund, alternativt arbetat med försäljning av produkter med ett tekniskt innehåll, gärna från bygg eller ventilationsbranschen. För oss är det inte avgörande om du är en erfaren teknisk säljare eller i början av din ventilationskarriär, så länge du vill vara med och utvecklas tillsammans med ett team i framfart.
Har du erfarenhet av något på marknaden förekommande CRM-system så är det meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du kommunikativ och förtroendeingivande samt är en lagspelare med stort eget driv.
Språkkunskaper
Svenska och engelska i tal och skrift.
Varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid
Placering
Stockholm med omnejd
Vill du veta mer?
Har du frågor får du gärna kontakta vår försäljningschef Richard Karlsson via telefon 070-2364160 eller mejl; richard.karlsson@voltairsystem.com
.
Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via mejl till hr@volutiongroup.se
. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan snarast möjligt, dock senast 2025-10-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hr@volutiongroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volution Holdings Sweden AB
(org.nr 556903-7293), http://www.voltairsystem.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
VoltAir System AB Jobbnummer
9529434