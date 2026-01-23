Volkswagen Finans Sverige AB söker en Kredithandläggare
2026-01-23
Vi på Volkswagen Finans Sverige erbjuder smarta finansierings- och mobilitetslösningar som gör bilägande enkelt och tryggt. Vår arbetsplats genomsyras av våra värderingar Tilit, Mod och Kunden i centrum och erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till framtidens mobilitet. Tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder och för samhället.
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning i olika åldrar hos våra anställda. Som anställd hos oss kan vi utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuda dig ett antal generösa anställningsförmåner som exempelvis bonus, personalbil och friskvårdsbidrag. Och du har möjlighet till ett flexibelt arbetssätt genom att kombinera arbete på distans med arbete på vårt kontor i Södertälje.
Vill du utvecklas tillsammans med oss?
Till vår Kredit avdelning söker vi nu en Kredithandläggare. Som kredithandläggare får du en viktig och varierad roll där du bidrar till trygga och hållbara affärer för våra återförsäljare och kunder. Du arbetar i ett team med en gruppchef och fem kollegor, och tillsammans är ni en central del av Kreditavdelningen, som totalt består av 24 personer. Tjänsten är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Analysera kreditansökningar som inte godkänns automatiskt, för både konsument- och företagskunder.
• Granska inkomstdeklarationer, bokslut, balans- och resultatrapporter.
• Föreslå kreditlösningar som bidrar till möjlig affär och god riskbedömning.
• Ta kreditbeslut enligt god kreditgivningssed och interna policys.
• Ha löpande kontakt med våra återförsäljare och kunder via telefon, mail och interna system.
• Bidra till att de kan sälja fler bilar - på ett ansvarsfullt sätt med kunder som har god återbetalningsförmåga.
Arbetet är både analytiskt och serviceinriktat, och du får möjlighet att utveckla både din kreditkompetens och din förståelse för bilbranschen.
Arbetstider
Vi erbjuder i grunden dagtid måndag-fredag, och för att ge våra återförsäljare god service har vi även utökade öppettider.
Som det ser ut idag innebär det att du arbetar:
• En gång i veckan till kl. 18.
• Var fjärde vecka ingår ett lördagspass kl. 11-15.
• Samma vecka som du arbetar lördag är du ledig måndagen.
Detta innebär att arbetstider utanför kontorstid förekommer, men i begränsad omfattning och med god framförhållning.
Nog om oss. Nu är vi nyfikna på DIG!
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom ekonomi och erfarenhet av kreditgivning. Meriterande om du har erfarenhet från bilfinansering och eftergymnatsial utbildning inom ekonomi. Du har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt, i både svenska och engelska.
För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad, ha förmåga att samarbeta väl och vara lyhörd. Du har god analysförmåga och trivs med att lösa komplexa frågeställningar. Du kommunicerar tydligt och anpassar dig efter målgrupp och situation. Rollen ställer även krav på hög integritet.
Låter detta intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Urval sker löpande. Besök vår hemsida för mer information om oss som företag samt hur vi hanterar dina personuppgifter i rekryteringsförfarandet. Vi undanber oss kontakt med säljare från bemannings- och rekryteringsföretag. Vi tillämpar provanställning.
