Vitvarutekniker till Servly Stockholm Norr AB
Ps Partner AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Servly Stockholm Norr AB är en del av ServlyGroup och arbetar med installation och reparation av alla typer av vitvaror, både i privata hushåll och i gemensamma tvättstugor. Företaget utför även service och underhåll av storköksutrustning och annan professionell utrustning. Kunderna finns främst inom fastighetssektorn, hos kommunala bolag, byggföretag och skolor, vilket gör arbetet både varierat och utvecklande.
Hos Servly Stockholm Norr erbjuds ett spännande jobb med stor frihet under ansvar i ett familjärt bolag med högt tempo och entreprenörsanda. Som en del av ServlyGroup finns dessutom mycket goda möjligheter till utveckling och karriär inom koncernen.
Företagets ledord, personlig service och hög kvalitet, genomsyrar allt de gör.
Om rollen I rollen som Vitvarutekniker består det primära arbetet av felsökning och reparation av vitvaror samt tvättstugor hos kunders hyresgäster, men även hos privatkunder. Arbetet sker självständigt och inkluderar ansvar för inköp av reservdelar och tillbehör som behövs för att slutföra uppdragen. Egenkontroller utförs på uppdragen och återrapportering sker till kunder via olika portaler.
Tjänsten kräver ett nära samarbete med kontoret och lagret som är centralt beläget i Kista. Därför är kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga viktiga egenskaper.
Vi söker dig som: * Har teknisk bakgrund inom vitvaror * Har positiv utstrålning & förmåga att lägg hitta lösningar * Drivs av att utföra ett bra kundmöte och uppskattade uppdrag på daglig basis * Är självgående i ditt arbete men samtidigt en mycket stark lagspelare * Innehar B-körkort * Behärskar det svenska språket till fullo i både tal och skrift
Mediterande om du har: * Certifikat från Electrolux Professional eller likvärdigt * Erfarenhet av olika varumärken och produktgrupper * Kunskap inom el och gas
Ansökan: Låter det intressant? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med ett löpande urval. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret. För att kunna anställas i rollen krävs att utdraget godkänns av arbetsgivaren.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Rizvanovic på linnea.rizvanovic@pspartner.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089079-1800890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Strömögatan (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9697067