Vitvaruinstallatör till spännande företag!
2025-09-01
Är du en tekniskt lagd person som tycker om att arbeta praktiskt? Har du erfarenhet av att arbeta med installation av vitvaror? Då har vi tjänsten för dig!
Vår samarbetspartner är ett företag som installerar, felsöker och reparerar vitvaror hos privatpersoner och företag. Nu vill de bli ännu fler tekniker i deras härliga gäng! I denna roll kommer arbetsuppgifter innebära att installera, serva och kontrollera vitvaror ute hos kund. Du kommer även att utföra reparationer och felsökningar baserat på kundens behov. Arbetet utförs främst självständigt där du är ute på uppdrag i Göteborg med omnejd.
Start: Omgående eller efter överenskommelse, urval sker löpande.
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 07.30-16.30
Anställningsform: Detta är en rekrytering där du får din anställning direkt hos vår kund
• Erfarenhet av att arbeta med vitvaror, värmepumpar eller kylanläggningar
• B-körkort
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Ej förekommande i belastningsregistret
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och som vill utvecklas vidare inom en teknisk roll. Du är en framåt, driven person som trivs i en miljö där du får lösa problem och arbeta självständigt. Du är en händigt lagd person som genomför dina arbetsuppgifter med hög kvalité och engagemang. Vidare egenskaper vi efterfrågar i denna tjänst är att du är social och serviceminded. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
