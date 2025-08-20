Vittra Väsby söker legitimerad lärare i engelska åk 7-9
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Väsby söker legitimerad lärare i engelska åk 7-9
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Väsby är beläget i Upplands Väsbys kommun och startade 2006. Vittra Väsby ligger i Upplands Väsby, en kommun med ca 42 000 invånare norr om Stockholm. I skolan finns ändamålsenliga, ljusa och stora lokaler som inbjuder till god lärandemiljöer anpassade för att tillgodose elevernas behov med stöd. Skolan har tillgång till en idrottshall, Smedsgärdshallen, vilken ligger belägen i närheten av skolan. Utemiljön är anpassad för lek och lärande. Det finns en skolgård med möjligheter till aktiviteter för olika åldersgrupper.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska åk 7-9. Du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Vi ser att du är en tydlig ledare och har en personlig mognad och en vilja till god kommunikation med föräldrar, elever och medarbetare. Du drivs av att skapa ett lärande utifrån elevens intresse och är lyhörd för elevernas individuella behov. Tjänsten innefattar undervisning i engelska för elever i åk 7-9. Tjänstegraden är 50 %.
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare. Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-09-20. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Marika Wadholm på marika.wadholm@vittra.se
eller 08 594 213 65.
