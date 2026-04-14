Vittra Vallentuna söker klasslärare åk 6 med ämneskombinationen Ma/No/Tek
Brinner du för matematik, NO och teknik? Gör skillnad för våra elever i årskurs 6!
Är du en trygg ledare som kan inspirera eleverna att utforska allt från matematiska mönster till tekniska lösningar och naturvetenskapliga fenomen? Då har vi en spännande möjlighet för dig på Vittra Vallentuna. Vi söker nu en engagerad och legitimerad lärare för ett föräldravikariat under ett läsår.
Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, tydligt pedagogiskt fokus och en stark tro på varje individs potential.
Ditt uppdrag
Tjänsten är ett vikariat på ett år för en föräldraledig kollega. Som lärare i årskurs 6 har du en viktig roll i att utmana eleverna och stärka deras förmågor inför övergången till högstadiet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Undervisning: Du ansvarar för undervisningen i matematik, NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) samt teknik i årskurs 6.
Pedagogiskt fokus: Du skapar en varierad undervisning där teori möter praktik. Genom laborationer, problemlösning och tekniska konstruktioner väcker du elevernas nyfikenhet. Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och dokumentation.
Mentorskap: Du fungerar som mentor för en grupp elever. Du har ett helhetsperspektiv på deras utveckling, ansvarar för utvecklingssamtal och är den naturliga kontaktpunkten för både elever och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-04-14Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik för årskurs 6.
Inspirerande ledare: Du har ett tryggt ledarskap i klassrummet och skapar en miljö präglad av studiero och ömsesidig respekt.
Pedagogisk skicklighet: Du har en förmåga att göra ämnena relevanta och begripliga, och du möter varje elev med höga förväntningar.
Relationsbyggare: Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar.
Flexibel och strukturerad: Du kan snabbt sätta dig in i nya rutiner och trivs med att planera din undervisning så att den blir både tydlig och engagerande.
Vi erbjuder
Vittra Vallentuna är en F-9-skola centralt belägen med närhet till både natur och kommunikationer. Vi arbetar utifrån Vittras pedagogiska idé, där vi ser till hela elevens utveckling - både kunskapsmässigt och personligt.
Som en del av AcadeMedia får du:
Kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy.
Förmåner enligt kollektivavtal, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möjlighet att arbeta i ett team med starkt fokus på elevhälsa och värdegrund.Övrig information
Omfattning: Visstidsanställning, föräldrarvikariat på heltid (100 %) med ferietjänst.
Varaktighet: Ett läsår (augusti 2026 - juni 2027).
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor Kenny Kvarnström: kenny.kvarnstrom@vittra.se
Biträdande rektor Caroline Röste: caroline.roste@vittra.se
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
