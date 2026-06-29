Vittra Vallentuna söker en lärare i fritidshemmet!
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2026-06-29
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Brinner du för fritidshemmets pedagogik och kreativa ämnen? Vi söker en lärare i fritidshemmet!
Är du en legitimerad lärare i fritidshemmet som vill kombinera din passion för fritidspedagogik med undervisning i bild eller teknik? Då har vi den perfekta tjänsten för dig på Vittra Vallentuna. Vi söker en drivande och engagerad kollega som vill ta ett helhetsansvar för våra äldre elevers skoldag.
Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, tydligt pedagogiskt fokus och en stark tro på varje individs potential.
Ditt uppdrag
Tjänsten är en heltidstjänst (semestertjänst) och innebär en kombinerad roll där du både undervisar under skoldagen och arbetar i fritidshemmet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Undervisning: Du ansvarar för undervisningen i bild för årskurs 4–5 samt teknik för årskurs 5. Du planerar, genomför och bedömer undervisningen utifrån läroplanen.
Pedagogiskt ansvar på fritids: Du har det övergripande pedagogiska ansvaret för din fritidsavdelning. Tillsammans med dina kollegor driver, utvecklar och kvalitetssäkrar du fritidshemmets verksamhet så att den stimulerar elevernas utveckling och lärande.
Relationsarbete: Du skapar en trygg, meningsfull och inkluderande miljö för eleverna under hela deras skoldag och har en god samverkan med klasslärare och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet med behörighet att undervisa i bild, teknik eller båda ämnena.
Du har ett tryggt ledarskap och en god förmåga att strukturera både den målstyrda undervisningen och fritidshemmets friare aktiviteter.
Du är kreativ, initiativrik och brinner för att utveckla fritidshemmets pedagogiska uppdrag.
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta, bygga goda relationer och kommunicera med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Vittra Vallentuna är en F–9-skola centralt belägen med närhet till både natur och kommunikationer. Vi arbetar utifrån Vittras pedagogiska idé och har ett starkt team som samarbetar tätt kring elevernas hela skoldag. Som en del av AcadeMedia erbjuder vi kontinuerlig professionsutveckling via AcadeMedia Academy, kollektivavtalade förmåner, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Ansökan och process (viktig information inför sommaren)
Eftersom sommarsemestrarna står för dörren vill vi informera om att ingen återkoppling eller hantering av ansökningar kommer att ske under sommaren. Vi ber dig därför att ha tålamod med att höra från oss.
Intervjuer: Urval och intervjuer kommer att påbörjas under augusti.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med semestertjänst.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Kontakt:Rektor Kenny Kvarnström: kenny.kvarnstrom@vittra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
186 45 VALLENTUNA SOCKEN Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Kenny Kvarnström kenny.kvarnstrom@vittra.se Jobbnummer
9982779