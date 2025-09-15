Vittra Sollentuna söker vikarie i SO-ämnen åk 6-9 VT26
2025-09-15
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Sollentuna söker vikarie i SO-ämnen åk 6-9 vårterminen 2026
Efter jul går vår SO-lärare på föräldraledighet en termin och därför söker vi dig som vill vara vår vikarie.
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och behörig att undervisa i SO-ämnena Geografi & Religion för årskurs 6-9, vilket är de årskurser du kommer att undervisa i. Rollen kräver även att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, är väl förtrogen med styrdokument och har god datorvana.
Du är skicklig på att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning och har en förmåga att differentiera din undervisning för att utmana våra elever.
Tjänsten är 80-100 % och en vikarieanställning som sträcker sig från 7 januari 2026-16 juni 2026.
Som person har du förmåga att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevernas behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Om Vittra Sollentuna:
Vittra Sollentuna ligger centralt med goda kommunikationer vid Sollentuna Centrum i Sollentuna kommun. Skolan har ca 210 elever i årskurs F-9 och ca 34 medarbetare .
Skolan har tillgång till en fin utomhusmiljö vad gäller både skolgården och närmiljön. Skolan har under de senaste åren renoverats och är ljus och fin. Vi arbetar hela tiden med att skapa tillgängliga och inbjudande lärmiljöer inne som ute.
På Vittra Sollentuna finns en kulturell och språklig mångfald. Eleverna har olika bakgrund. De kommer från olika delar av världen och levnadsförhållandena skiftar. I skolan möts alla på lika villkor. De kunskaper och erfarenheter eleverna för med sig använder vi ofta i undervisningen. Därför är det viktigt att du som vuxen alltid är en förebild, skapar tillitsfulla relationer och utmanar dina elever i din undervisning och i ditt möte med våra elever.
För oss är samarbete en avgörande faktor för att skapa en undervisning, en lärmiljö och ett relationellt klimat som leder till högre måluppfyllelse. Vi arbetar aktivt med ett kollektivt lärande i våra arbetslag i syfte att bland annat stärka elevernas läsförmåga i samtliga ämnen och på fritidshemmet och samverkan och samsyn är viktiga komponenter på vår skola.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, barn som vuxna.
Hos oss trivs våra medarbetare och elever.
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i årskurs 6-9 med behörighet i att undervisa i SO-ämnena Geografi & Religion. Tjänsten är en vikarietjänst och Ferietjänst. Tillträde 7 januari 2026.
Vittra har Kollektivavtal med Lärarnas, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. Pedagogisk lunch tillsammans med våra elever varje dag. 3000 kr per år i friskvårdsbidrag.
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Elin Möller, elin.moller@vittra.se
