Vittra Distans söker nu legitimerade lärare åk 7-9 för distansundervisning
Vittraskolorna AB / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-03-09
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Distans söker nu legitimerade lärare åk 7-9
Till hösten 2026 startar vi upp Vittra Distans på Vittra Sollentuna som vänder sig till grundskolor runt om i landet där distansundervisning som särskilt stöd behöver tillsättas för att eleven ska få möjlighet att utvecklas mot utbildningens mål.
Vittraskolarna AB/Vittra Sollentuna är den första fristående skola i Sverige som har fått tillstånd att bedriva distansundervisning som särskilt stöd, Vittra Distans.
Undervisning med elever sker via distans, inslag av fjärr- och närundervisning förekommer även i uppdraget, av legitimerade lärare som har sin arbetsplats på Vittra Sollentuna.
I uppdraget:
Undervisa elever där man uttömt alla andra metoder för särskilt stöd utan att lyckats. Det kräver kompetens att nå dessa elever och skapa relationer som gör att lyckad undervisning är möjlig.
• Eleverna har även en social eller medicinsk problematik. Det kräver en god samarbetsförmåga då behov av möten med elev, VH, övriga myndigheter och sjukvård för att hitta rätt i hur man når fram till eleven.
• Undervisningen sker på distans. Det kräver digital kompetens och att man behärskar att "nå ut" digitalt, uthållighet och flexibilitet.
• Individanpassad och enskild undervisning. Den kräver självständighet, samarbetsförmåga, kreativitet, kompetens att prova nytt och hitta nya vägar för att hitta upplägg som passar varje enskild elev där "traditionella" metoder inte har fungerat.
• Goda ämnes- och undervisningskunskaper. Utifrån varje elevs åtgärdsprogram utformas en individuell studieplan, vilket gör att undervisningen behöver differentieras och individanpassas i mycket hög grad.
Vittra Distans startar upp sin verksamhet i augusti 2026
Vi söker därmed legitimerade grundskollärare i ämnena: matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, no-ämnen samt teknik och so-ämnen för årskurs 7-9. Gärna ämneskombinationer för att kunna erbjuda heltidsanställning.
Rollen kräver även att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, är väl förtrogen med styrdokument och premierande om du har tidigare erfarenhet av distansundervisning och specialpedagogisk kompetens.
Du är skicklig på att använda dig av digitala verktyg, kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning och har en förmåga att differentiera din undervisning för att utmana våra elever.
Som undervisande lärare på distansskolan ansvarar du för elevens ämnesundervisning, bedömning och betygsättning. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ditt ämne i enlighet med läroplanen och övriga styrdokument. En stor del av uppdrag är även mentorsskap.
Som person har du förmåga att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevernas behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Om Vittra Distans:
Vittra Distans är placerat på Vittra Sollentuna som ligger centralt med goda kommunikationer vid Sollentuna centrum i Sollentuna kommun och tillhör Vittra Sollentuna. Vår distansutbildning som särskilt stöd har tillstånd att kunna erbjuda 90 elever i årskurs 7-9 undervisning på distans i följande ämnen: Sv/Sva, Ma, Eng, SO-ämnen, NO-ämnen, Teknik.
All undervisning sker på Vittra Sollentuna, dvs på plats för dig som anställd - eleverna är på distans.
Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärare i distansgruppen men även finnas med i ett sammanhang i kollegiet på grundskolan Vittra Sollentuna F-9.
Syftet med distansundervisning som särskilt stöd är att säkerställa rätten till utbildning för alla elever genom en tillgänglig, individanpassad och kvalitativ distansundervisning som stärker både kunskapsutveckling och välmående - och som möjliggör återgång till ordinarie skolgång.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, KOmmunal, Vision och Sveriges Skolledare, vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. 5000 kr per år i friskvårdsbidrag.
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Detta är ett spännande uppdrag där du får vara med och utveckla något som ingen annan tidigare gjort!
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Elin Möller, elin.moller@vittra.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9784054