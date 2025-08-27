Visual Merchandiser/Butikssäljare ca. 50% Cubus Örnsköldsvik
2025-08-27
Vill du skapa de bästa shoppingupplevelserna i en av Sveriges största klädkedjor? Bli vår nya butikssäljare!
Om Cubus
Hos Cubus är människor vår största styrka, och vi vet att framgång börjar med en bra arbetsmiljö. Vi är ett engagerat och sammansvetsat gäng som älskar att arbeta tillsammans för att skapa bra kundupplevelser varje dag. Du blir en viktig del av en välskött butik med ett engagerat team som hejar på dig och vill att du ska lyckas. Du kommer att få möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice, samtidigt som du spelar en viktig roll för att nå butikens mål.
Är detta du?
Som butikssäljare på Cubus älskar du att umgås med kunder! Du är utan tvekan en skicklig säljare; alltid leende, tillgänglig och redo att skapa bra shoppingupplevelser för kunderna.
Du trivs bäst med en varierad och rolig arbetsdag, där du tillsammans med teamet arbetar för att nå gemensamma mål. Du är noggrann med att utföra dina uppgifter på ett bra sätt, vare sig det handlar om att hålla butiken ren, hantera varor eller viktigast av allt, ta hand om kunderna. Du förstår sambandet mellan fysisk butik och nätbutik, och använder det aktivt för att möta kundens behov.
Vi söker dig som:
• Älskar att sälja
• Gillar högt tempo
• Samarbetar bra med andra
• Är positiv och flexibel
• Har stort intresse för kläder
Är vi en bra match? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan i dag!
Cubus är en av Nordens största modekedjor med 300 butiker i Norge, Sverige och Finland. Vi betonar garderobens viktigaste plagg, bra material och rimliga priser, vi erbjuder kläder för spädbarn, barn, kvinnor och män. Naturmaterial, moderna, bekväma passformar och bra funktion anpassad till alla årstider beskriver konceptet väl. På Cubus älskar vi tempo och strävar mot att skapa den perfekta shoppingupplevelsen, vi arbetar tillsammans och firar framgångar. Vårt mål är att erbjuda kundens favoriter, och vi uppnår detta eftersom vi har världens bästa kollegor!
Cubus är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Dressmann, Carlings, Bik Bok, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island.
