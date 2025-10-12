Visstidsanställda boendestödjare till Vegas verksamheter
Vill du vara en del av ett sammanhang där du verkligen gör skillnad? Vega Härskogen söker visstidsanställda boendestödjare som med engagemang, trygghet och struktur vill förstärka våra verksamheter under bestämda perioder.
Om uppdraget
Som visstidsanställd hos oss arbetar du under en tidsbegränsad anställning, med möjlighet till kontinuitet och ett tydligt sammanhang. Du blir en viktig del av våra team och bidrar till trygghet, stabilitet och kvalitet i arbetet med våra klienter - personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik.
Arbetet innebär att:
Stötta klienter i deras vardag och återhämtningsresa utifrån individuella behov.
Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i planerade stödinsatser.
Bemöta utmanande situationer med stöd av våra rutiner, styrdokument och värdegrund.
Delta i möten med vård, myndigheter och andra samverkansaktörer.
Dokumentera enligt gällande rutiner och bidra till struktur och kvalitet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning eller erfarenhet inom socialt arbete, vård och omsorg.
Är trygg i dig själv, har god självkännedom och kan möta människor i svåra livssituationer.
Har erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.
Arbetar lågaffektivt och professionellt även i pressade lägen.
Är flexibel och lösningsfokuserad.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du blir en nyckelperson för våra klienter.
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Ett team präglat av respekt, samarbete och omtanke.
Tydlig introduktion, handledning och stöd från erfarna kollegor och chefer.
Inblick i vår metodik - med fokus på struktur, tydlighet och återhämtning.
Om Vega
Vega bedriver stödboenden för personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa och social utsatthet.
Vår verksamhet vilar på en värdegrund som genomsyrar allt vi gör:
Hela vägen till återhämtning - respekt och empati, holism och tydlighet.
Vi arbetar långsiktigt, strukturerat och med människan i centrum. Hos oss får du vara en del av något större - där varje möte räknas.
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: fredrik.westrom@vega-harskogen.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
