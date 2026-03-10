Visstidsanställd Insatsledare På 6211.skyffarb Till F 16
Upplands Flygflottilj F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Flygbasbataljonens huvuduppgift är att drifthålla och upprätthålla skydd runt flygbasen samt att genomföra grundutbildning av värnpliktiga. Bataljonen består av en bataljonsledning, flygplatsledning, bataljonstab, 51. Grundutbildningskompaniet, 52. Flygbaskompaniet, 315.Säkmarkpluton och en FRIV-sektion. Nu letar vi efter en medarbetare till Skyffarb-plutonen, som tillhör 1621. Flygbaskompaniet. Plutonen har till huvuduppgift att sköta flygplatsräddningstjänsten och flygfältarbetstjänsten vid Uppsala flygplats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som visstidsanställd insatsledare innebär att du primärt skall avlasta ordinarie insatsledare i driften av flygplatsen. Deltagande på periodisk träning samt visst utvecklingsarbete ingår också.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Utbildad militär insatsledare
• B-körkort
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som flygplatsbrandman ser vi att du är stabil, fokuserad och har en god förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer. Du är uthållig, ansvarstagande och har en vilja att utvecklas - både som individ och tillsammans med plutonen. Då vi arbetar nära varandra i skiftgående lag och löser uppgifter i varierande miljöer, är god samarbetsförmåga och prestigelöshet avgörande. Du har ett positivt förhållningssätt, tar egna initiativ och ser lösningar snarare än hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Visstidsanställning enligt överenskommelse. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Deltid, vid behov
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Christian Ahlberg
Tfn: 076-634 74 61
E-postadress: christian.ahlberg@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
