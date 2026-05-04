Visstid förskollärare till Norra och Krylbo/Karlbo förskoleområden
2026-05-04
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Nu söker vi visstidsanställda förskollärare till Krylbo/Karlbo och Norra förskoleområdet. Gemensamt för förskolorna är att miljön, både inom- och utomhus, karaktäriseras av att det är föränderligt utifrån barns intressen och främjar nyfikenhet och utveckling.
Nedan kan du finns kortfattad information om de olika förskolorna/avdelningarna:
Krylbo/Karlbo förskoleområdet
Förskoleområdet består av förskolorna Igelkotten, Våga Vilja och Äventyret.
• Förskolan Igelkotten ligger i Krylbo och lokalerna har plats för ca 108 barn. Två avdelningar är avsedda för äldre barn 2,5-6 år och en avdelning är avsedd för 1-2-åringar.
Arbetslagen består av 6-7 pedagoger; förskollärare och barnskötare. Vi arbetar i stora arbetslag vilket ger gott om möjligheter att jobba med barnen i mindre grupper. På förskolan Igelkotten finns det många barn med annat modersmål än svenska och vi arbetar aktivt med flerspråkighet och interkulturalitet.
• Förskolan Våga Vilja ligger i Karlbo i nära anslutning till Karlbo skola. Förskolan har ca 34 barn i åldern 1-6 år. Arbetslaget består av 7 pedagoger, både förskollärare och barnskötare som fördelar barn och arbetsuppgifter på ett väl inarbetat sätt där man får arbeta med barn i alla åldrar. Förskolan har nära till naturen och fina gång-och cykelvägar.
Norra förskolområdet
Förskoleområdet består av förskolorna Triangeln i Fors, Tallåsen i By samt Rödluvan i Horndal.
• Förskolan Rödluvan i Horndal byggdes 2015 och ligger ca. 2,5 mil utanför Avesta har tre avdelningar och där det arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Avdelningarna är åldersindelade med en avdelning för barn i åldrarna 1-2,5 år, en för åldrarna 2,5-4,5 år samt en för åldrarna 4,5-6 år.
· Förskolan Triangeln har fyra avdelningar. Två avdelningar för åldrarna 1-3 och två för åldrarna 3-5 där det arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Avdelningarna med samma åldrar samverkar i viss utsträckning med varandra genom tvärgrupper någon dag i veckan.
· Förskolan Tallåsen i By ca. 1,5 mil utanför Avesta är en förskola med två avdelningar där det arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. En små- och en syskonavdelning som har ett nära samarbete med varandra. Förskolan ligger i samma byggnad som förskoleklass och skolan vilket gör att det blir ett bra och nära samverkan däremellan.
Förskolorna i norra förskoleområdet har fantastisk varierande utemiljöer och närheten till naturen gör att alla avdelningar vistas utanför förskolans område varje vecka.
6 plats(er).
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med våra styrdokument. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det innebär att du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker.
Du är närvarande och medlekande med barnen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå, vilket kräver att du ska kunna växla mellan att sitta på golvet och snabbt vara på benen igen.
Du har dagliga möten/kontakt med vårdnadshavare, du genomför utvecklingssamtal, och ansvarar för att genomföra föräldramöten.
Du skriver och dokumenterar utbildningen digitalt. Du har kollegor både i arbetslaget, på förskolan och förskoleområdet. Ni samarbetar, reflekterar och utbyter erfarenhet med varandra i olika forum.
Du følger de rutiner, ordningsregler, förväntningar och avtal som finns. Du har ett gott förhållningssätt och bemöter alla respektfullt.
Vi söker dig som drivs av att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för ett lärande där barn i delaktighet får utvecklas och tillägna sig nya kunskaper utifrån sina förutsättningar och förmågor.
Som förskollärare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt samt ha en god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och hur undervisningen kan anpassas. Du ska kunna samarbeta med andra och se till helheten samt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikativa förmåga i kombination med ett relationsorienterat förhållningssätt kommer vara värdefullt i samarbete med såväl kollegor som barnen och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll.
Du har:
• Goda kunskaper om förskolans uppdrag och är bekant med läroplan och övriga styrdokument
• Förskollärarlegitimation
• Tillräcklig god IT-kompetens för att kunna hantera digitala verktyg och system i det dagliga arbetet.
• Mycket god kunskap i det svenska språket, både skriftligt och muntligt
Meriterande kompetenser:
• Kunskap om vägledande samspel (ICDP)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323112/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
Kungsgatan 32 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Alexandra Hållén alexandra.hallen@avesta.se 0226-645615 Jobbnummer
9889907