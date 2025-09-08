Visible Education söker yrkeslärare i Vård & Omsorg till Kungsbacka
2025-09-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad och nytänkande yrkeslärare som brinner för att utveckla utbildning? Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens lärande inom Vård & Omsorg!
I tjänsten ingår att arbeta med flex- och distansundervisning via vår lärplattform. Vidare innebär tjänsten att arbeta med våra kombinationsutbildningar, dvs de utbildningar som kombinerar yrkeskurser med svenska språket. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Många av våra utbildningsinsatser riktar sig direkt till branschen, exempelvis Äldreomsorgslyftet. Denna typ av utbildning genomförs genom flexibla studier och validering. Tjänsten är förlagd till vår skola i Kungsbacka.
"Yrkeslabbet" är en viktig arena för undervisning hos oss. Det är ett nytt och dynamiskt utbildningskoncept där eleverna får arbeta praktiskt i en autentisk miljö med stark anknytning till branschen. Här får du möjlighet att ta din undervisning till nästa nivå och skapa en verklighetsförankrad lärandemiljö för våra elever.
Vi ser att du är redo att bidra till kursutveckling med anledning av införandet av GY25.
Om Visible Education
Visible Education är ett utbildningsföretag som är specialiserat på utbildning inom området Vård & Omsorg och Barn & Fritid. Vi erbjuder utbildning inom vuxenutbildning, yrkeshögskola samt inom området kompetensutveckling av Vård & Omsorgspersonal. Vidare arbetar vi med digital färdighetsträning av medarbetare inom offentlig verksamhet så som hemtjänst, äldreomsorg, rehab och hemsjukvård. Vill du arbeta på Sveriges modernaste utbildningsföretag inom Vård & Omsorg och Barn & Fritid är vi rätta arbetsplatsen för dig.
Vår skola finns i centrala Kungsbacka med gångavstånd till tåg- och bussförbindelser.
Din profil
Legitimerad och behörig yrkeslärare i Vård och omsorg.
Erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande, men inget krav.
Erfarenhet av undervisning på Vård och omsorgsprogrammet är meriterande, men inget krav.
På Visible Education uppskattar vi medarbetare som är entreprenöriella, som ser möjligheter och vågar prova nya saker. Vi värdesätter samarbete, att alla hjälps åt. Men du behöver också vara självständig i ditt arbete och kunna ta egna initiativ. Du uppskattar när ditt arbete är varierat och när du behöver lösa snabbt uppkomna situationer med våra elevers bästa för ögonen, utan att tömma på kvalitén i utbildningen. Innovation är ett viktigt ledord hos oss och det är viktigt att du har en mycket god vana att arbeta med digitala verktyg och känner dig trygg med datorn som arbetsredskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning 6 månader tillämpas. Arbetstid är förlagd till dagtid. Kvällstid kan förekomma vid enstaka tillfällen. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega tjänsteföretagen och Sveriges lärare.
Vi vill att du skickar CV, personligt brev och din lärarlegitimation. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta utbildningschef emma.persson@visiblecare.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: emma.persson@visiblecare.se Arbetsgivarens referens
