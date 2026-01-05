Virkesmätare till Norrköpings distrikt - sommarvikariat
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla för framtiden.
Våra värdeord inom Biometria är Pålitliga, Opartiska, Engagerade och Tillsammans. Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat.
Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens - Det är bra att vi är olika!
Vid behov utbildar vi dig när du påbörjar din anställning som virkesmätare. Din utbildning sker i nära kontakt med din chef, kollegor och kvalitetsledare.
Till Norrköpings distrikt söker vi 4 stycken sommarvikarier!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på Norrköping distrikt, vilket även kommer bli stationeringsort för tjänsten. Arbetstiden är för närvarande skift-tider med ett arbetstidsmått på 38 timmar per vecka. Dina arbetsuppgifter består av sållning, mätning samt andra förekommande arbetsuppgifter på mätstationen så som viss städning och administration. Som utbildad virkesmätare kommer du ha ansvar för den dagliga driften på mätstationen samt ha löpande kontakt med både chaufförer och kunder. Arbetet skall utföras i enlighet med våra värdeord, det vill säga på ett pålitligt, opartiskt och engagerat vis. Självklart gör vi det tillsammans!
Vem är du?
Vi ser att du är en person som är noggrann, gillar ordning och reda. Du är serviceinriktad, både mot kunder och kollegor, har lätt för samarbete och är en god lagspelare. Du är engagerad, professionell, förtroendeingivande och har lätt att se förbättringsmöjligheter för att göra ditt jobb bättre i vardagen. Vidare behöver du vara bekväm med att arbeta i praktisk handling och i digitala system samt kunna göra dig förstådd på svenska, både i tal och skrift. En förutsättning till tjänsten att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Framför allt vill vi självklart att du ska ha viljan att jobba hos oss!
Önskvärt/meriterande
Skogliga kunskaper och erfarenhet av virkesmätning anses som meriterande liksom att du kan göra dig förstådd engelska, men det inget krav.
Din ansökan
Vänligen skicka in din ansökan genom länken, nedan. Din ansökan skall innehålla en presentation av dig själv och vad som lockar med tjänsten samt en meritförteckning/CV.
Information om anställningen
Löne- och anställningsvillkor: Enligt gällande kollektivavtal
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat över sommaren juni-aug. 2026
Anställningens omfattning: Heltid, 100 %, 38 timmar/vecka.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Distriktschef Kristina Svanberg Tel. 010-228 52 80
Fackliga representanter
- GS - Lars Nyman, 010-228 51 87
- Unionen - Kjell Nordin, 010-228 523 01
Visst låter det intressant!? Urval till intervju sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan via länken nedan!
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 2026-02-28
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Vänligen läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten. (https://biometria.varbi.com/center/tool/position/465806/edit/tab:1/imy.se)
Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring. Vi mäter det virke som flödar mellan skog och industri och som opartisk säkerställer vi att Sveriges skogsägare är trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkesaffärer, och vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Totalt är vi 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Ersättning
