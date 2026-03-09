Virkesköpare till Värmland, Stora Enso Skog
2026-03-09
Har du en passion för att möta människor, skapa affärer och samtidigt dela din skogliga expertis? Trivs du med tanken att till stor del ha naturen och skogen som arbetsplats? Då kan denna tjänst vara den perfekta matchningen för dig! Vi bjuder in dig till att bli en del av vårt arbete för en hållbar framtid i rollen som virkesköpare. Här får du möjlighet att inte bara utveckla långsiktiga affärsrelationer utan också dela din skogliga kompetens med våra skogsägare!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som virkesköpare kommer du att ha en central roll i att främja aktivt, lönsamt och miljöriktigt skogsbruk hos privata skogsägare. I rollen är du en pålitlig partner som delar värdefulla råd och innovativa lösningar som inte bara gör det enklare för markägarna, utan också skapar en rolig och framgångsrik skogsägarupplevelse.
Du kommer att bli en värdefull medlem i vårt team där vi jobbar tillsammans för att nå en hög kvalité på den service vi utför hos våra kunder. Samtidigt kommer rollen att kräva självständigt arbete som innefattar arbete ute i fält, möten med skogsägare och kontorsarbete. Du kommer att verka inom en etablerad geografi med en stabil och upparbetad kundbas som är väl bekant med vår service. Jobbet erbjuder en hög grad av flexibilitet, där du har möjlighet att själv planera och styra din arbetsdag.
Ditt vardagliga arbete innebär aktiv kontakt och dialog med privata skogsägare. Genom att lyssna och förstå deras behov kommer du att kunna erbjuda våra mångsidiga tjänster inom områden så som avverkning och skogsvård. Du är även en viktig kugge i den interna processen som säkerställer att våra åtaganden gentemot kunderna utförs enligt överenskommelse. Du blir därmed länken mellan vårt företag och skogsägarna, vilket gör din roll både givande och betydelsefull.
Just nu söker vi två engagerade virkesköpare, köpområdena vi söker till är sydväst om Arvika, samt till Norra Ny och Ambjörby med omnejd och du kommer att ha din kontorsplacering i Arvika eller Torsby. Du rapporterar till marknadsområdeschefen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en solid förankring inom skogsområdet och du motiveras av och känner dig trygg och bekväm med att göra affärer. Du trivs med att ta kontakt med nya människor och har förmågan att skapa tillit och förtroende. Ditt intresse för service och att bygga långsiktiga relationer värderar vi högt!
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Skoglig utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom området
Säljerfarenhet
Lätt för att fungera i sociala sammanhang med en god kommunikativ förmåga
Ett driv i att uppnå mål och resultat
God datorvana och administrativ förmåga
Du hanterar svenska språket obehindrat i tal och i skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 29 mars.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta marknadsområdeschef Frida Karlsson på tel. 070 - 558 67 93 eller mejl: frida.karlsson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Stora Enso är en global ledare inom förnybara material med ett starkt fokus på förpackningar. Vårt syfte är att ersätta icke-förnybara material med förnybara lösningar. Tillsammans med våra kunder utformar och levererar vi konkurrenskraftiga, högkvalitativa förpackningsmaterial och -lösningar, tillverkade av färska och återvunna fibrer, vilket påskyndar övergången till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2025 uppgick omsättningen till 9,3 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.youtube.com/watch?v=g8JhLm6mDJ0https://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/jobba-med-oss/jobba-i-skogen
