Virkesköpare till Härjedalen, Jämtland och Medelpad, Stora Enso Skog
Stora Enso Skog Aktiebolag / Skogsbrukarjobb / Härjedalen Visa alla skogsbrukarjobb i Härjedalen
2026-08-04
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Vi växer och söker dig som vill växa med oss! Vi stärker nu vår närvaro - inte minst i södra Jämtland, som är ett relativt nyetablerat och spännande köpområde. Om du brinner för affärer, kundrelationer och att dela din skogliga kunskap får du här möjligheten att bli en del av oss!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som virkesköpare har du en central roll i att främja ett aktivt, lönsamt och hållbart skogsbruk hos privata skogsägare. Du är en pålitlig partner som bidrar med värdefulla råd och lösningar, med målet att skapa en smidig, professionell och positiv skogsägarupplevelse.
Rollen innebär en varierad vardag där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Din tid fördelas mellan fältarbete, möten med skogsägare samt administrativa uppgifter. I vissa områden bygger du vidare på en etablerad kundbas, medan du i andra aktivt arbetar med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter.
Din vardag präglas av nära kontakt med privata skogsägare. Genom att förstå deras behov erbjuder du våra tjänster inom exempelvis avverkning och skogsvård. Du fungerar som länken mellan skogsägaren och organisationen och säkerställer att affärerna genomförs med hög kvalitet och enligt överenskommelse.
Du blir en del av ett engagerat team med fokus på hög service och kundnöjdhet, samtidigt som rollen ger dig stor frihet att planera och styra din egen arbetsdag.
Köpområdena vi söker till är Härjedalen, Medelpad och södra Jämtland med kontorsplacering i Sveg och Ånge. Du rapporterar till Marknadsområdeschefen för Lokala köp.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en solid förankring inom skog och som trivs i en affärsdriven roll. Du är trygg i att skapa nya kontakter och har en naturlig förmåga att bygga förtroende. Du har ett gott självledarskap, tar ansvar och drivs av att nå mål och skapa resultat.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Skoglig utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom området
Säljerfarenhet
God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta
God administrativ och digital förmåga
Flytande svenska i tal och skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 25 augusti.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 – 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regional Sales Director Daniel Timblad på tel. 072 – 513 75 54 eller mejl: daniel.timblad@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Stora Enso är en global ledare inom förnybara material med ett starkt fokus på förpackningar. Vårt syfte är att ersätta icke‐förnybara material med förnybara lösningar. Tillsammans med våra kunder utformar och levererar vi konkurrenskraftiga, högkvalitativa förpackningsmaterial och ‐lösningar, tillverkade av färska och återvunna fibrer, vilket påskyndar övergången till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2025 uppgick omsättningen till 9,3 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.youtube.com/watch?v=g8JhLm6mDJ0https://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/jobba-med-oss/jobba-i-skogen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog Aktiebolag
(org.nr 556009-5589), http://www.storaenso.com
842 32 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
10020590