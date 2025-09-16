Vinterpersonal snöröjning/snöskottning
Belmont Sweden AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Sweden AB i Göteborg
, Partille
eller i hela Sverige
Vi söker personal till vintersäsongen 2025/2026. Vi söker både handskottare och maskinförare.
Om jobbet:
Det finns två tjänster, handskottare och maskinförare.
Som handskottare skottar man ett område med skyffel samt lägger grus. Man jobbar i team och har ett fast område som man snöskottar. Det kan vara skolor, trappor och entréer.
Som maskinförare kör man maskiner som exempelvis traktor, hjullastare och mindre maskiner och plogar bort snö samt flisar olika ytor i ett fast område.
Viktigt!
• Det är jour och man måste vara tillgänglig hela perioden 15 okt-15 apr, man blir inkallad vid snö/halka och måste vara redo. Väldigt viktigt att vara flexibel och tillgänglig.
• Man har 1 timme att ta sig till området och börja sitt pass från det att man blir inringd
Möjlighet till samma jobb åren framöver.
Fast timlön.
Jobb i centrala/västra Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@belmont.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snö". Arbetsgivare Belmont Sweden AB
(org.nr 559500-1800) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9512467