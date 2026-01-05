Vinsta Grundskola söker vik lärare i bild deltid
2026-01-05
Arbetsplatsbeskrivning
Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm.
Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 800 elever fördelade med årskurserna F-6 på Östra och 4-9 på Västra. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och älskar ditt jobb, då är du helt rätt person för oss och vi för dig! Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil och kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare i bild på deltid under våren. Tjänsten kan komma att förlängas, i vart fall till del, under längre del av vårterminen.
Urval sker löpandeKvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation i bild för åk 4-9.
Mycket god kommunikativ förmåga och flytande i svenska
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Vinsta grundskola, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Kontakt
Susanna Franzén susanna.3.franzen@edu.stockholm.se 08-50805604 Jobbnummer
9669981