Vinsta Grundskola söker lärare i matematik
2025-10-01
Arbetsplatsbeskrivning
Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm.
Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 850 elever fördelade med årskurserna F-6 på Östra och 4-9 på Västra. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och älskar ditt jobb, är du helt rätt person för oss och vi för dig! Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil och kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du vara med i vårt nya trelärarsystem där det finns tre lärare kopplat till två klasser med ett likvärdigt och gemensamt ansvar att planera, undervisa och bedöma eleverna. Du undervisar i trelärarsystem på högstadiet samt i skolans särskilda undervisningsgrupp och vi söker dig som är behörig i matematik i grundskolan. Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation i matte för åk 7-9.
Mycket god kommunikativ förmåga och flytande i svenska
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
