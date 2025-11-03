Vingåkers kommun söker vikarierande undersköterska, natt särskilt boende
2025-11-03
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers äldreomsorg är en samlad enhet belägen i södra delarna av Vingåkers centralort. Här är all kompetens samlad under ett och samma tak! Vår samlade kompetens bidrar till hög service, kvalitativ vård och omsorg och närhet till både kollegor och chef. Hos oss är det effektivt att få tag på rätt person om rätt ärende! Äldreomsorgen består av somatisk avdelning, demensavdelning, korttidsboende och hemtjänstgrupper.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Till Vingåkers kommuns äldreomsorg söker vi nu en vikarierande undersköterska som vill arbeta natt på inom äldreomsorgen!
Som undersköterska hos oss har du en central roll i att ge personcentrerad omvårdnad och ett tryggt stöd i vardagen för de boende. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på att möta varje individ utifrån deras unika behov och önskemål.
Du kommer att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och med en tydlig handlingsplan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att tillgodose individerna individuella behov av vård, omsorgs och personlig omvårdnad. På våra boenden bor våra individer i egna lägenheter och det är viktigt att du möter dessa med respekt och värdighet i deras bostad.
Du kommer arbeta tillsammans med både kollegor, chef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att kunna tillgodose kvalitativ vård och omsorg. Tillsammans med ditt team kommer du finnas med i brukares vardag. Du kommer även genomföra dokumentationer enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat natt på vård- och omsorgsboende eller inom hemtjänst.
Som person tror vi att du är flexibel, självgående och ansvarstagande med ett positivt synsätt.
Du är lösningsfokuserad och driven och vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Eftersom arbetet kräver dokumentation enligt gällande lagstiftning har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är van användare av dator och andra tekniska arbetshjälpmedel.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gott bemötande som präglas av respekt och värdighet.
ÖVRIGT
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket. Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
Vård och omsorg i Vingåkers kommun ställer krav på utdrag ifrån belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på en eventuell intervju.
Beställ belastningsregistret via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj utdrag som avser HVB-hem eller Barn med funktionsnedsättning.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Arbetsplats
Vingåkers kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef, Humlegården
Andreas Andersson andreas.andersson2@vingaker.se Jobbnummer
9584717