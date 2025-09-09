Vingåkers kommun söker spec.usk till personlig assistans dagtid rak vecka
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vingåker
2025-09-09
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen i Vingåker
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers funktionshinderomsorg är organisatorisk placerad under socialförvaltningen. Här arbetar drivna och engagerade medarbetare med att skapa en meningsfull vardag för våra individer. Funktionshinderomsorgen består av daglig verksamhet, gruppbostäder, socialpsykiatri, personlig assistans och barnverksamhet. Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker en trygg och ansvarsfull kvinnlig personlig assistent som vill göra skillnad för en kvinna i hennes vardag.
Du kommer vara anställd inom personlig assistans där du arbetar dagtid, rak vecka.
I personalgruppen där du kommer ingå är det dubbel bemanning dag och kväll. Viss enskilt arbete förekommer. Du behöver vara trygg i din roll som undersköterska / personlig assistent och kunna planera en vardag tillsammans med den assistansberättigade.
"Jag är en kvinna i 40 års åldern. Mina intressen är musik, foto, djur och natur så min assistent måste tåla pälsdjur. Jag bor på en mindre ort ca. 1 mil utanför Vingåker. Mitt boende är en lägenhet på 2 rok med egen uteplats.
Jag äger en egen individanpassad bil, så körkort är ett plus då jag uppskattar att kunna åka ut på utflykter för att kunna sätta guldkant på min tillvaro.
Du kommer arbeta för att ge mig ett individanpassat stöd i vardagssituationer men även i andra sociala sammanhang.
Jag är rörelsehindrad och mitt stöd-och omvårdnadsbehov är omfattande.
Jag kommunicerar genom olika hjälpmedel och du som assistent behöver vara lyhörd och fokuserad. Ser fram emot att träffa dig för att skapa ett bra team där vi samarbetar i min vardag."
I vårt gemensamma arbete inom kommunen utgår vi från vår värdegrund med våra ledord. Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är vidareutbildad till specialistundersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg/LSS. Som person är du ordningsam, strukturerad och ditt arbete präglas av ödmjukhet och respekt.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsätta innan sista ansökningsdag.
Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning på 6 månader.
B-körkort är ett krav.
Viktig information till dig som söker till oss inom Vård och omsorg:
Vi ställer krav på registerutdrag från belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på intervju. Om du beställer ett fysiskt utdrag kan det ta upp till två veckor att få hem det. Det går även bra att beställa ett digitalt belastningsregister.
Observera att du ska beställa belastningsregistret som heter "Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS)", även om du kommer arbeta med vuxna individer.
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket. Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/55(3)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Arbetsplats
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Kontakt
Enhetschef
Jenny Gosbeck jenny.gosbeck@vingaker.se Jobbnummer
9499807