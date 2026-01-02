Vingåkers kommun söker kvinnlig vikarie till personlig assistans
Vingåkers kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker
2026-01-02
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers Vård och omsorg är organisatorisk placerad under socialförvaltningen.
Här arbetar drivna och engagerade medarbetare med att skapa en meningsfull vardag för våra individer.
Funktionshinderomsorgen består av daglig verksamhet, gruppbostäder, socialpsykiatri, personlig assistans och barnverksamhet.
Äldreomsorgen består av våra 5 hemtjänstgrupper, särskilt boende med somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende och daglig verksamhet.
Vi arbetar nära varandra - med hög kompetens, engagemang och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi utgår från principen Digitalt först, vilket innebär att vi använder smarta digitala lösningar och välfärdsteknik för att höja kvaliteten, öka tryggheten och frigöra tid för det personliga mötet.
Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi behöver utöka med fler vikarier till en av våra assistansberättigade som är en kvinna i 40 års åldern.
Därför söker vi dig, en ansvarsfull kvinnlig personlig assistent som vill vara med och göra skillnad för den enskilde.
"Mina intressen är musik, foto, djur och natur så min assistent måste tåla pälsdjur. Jag bor på en mindre ort ca. 1 mil utanför Vingåker. Mitt boende är en lägenhet på 2 rok med egen uteplats.
Jag äger en egen individanpassad bil, så körkort är ett plus då jag uppskattar att kunna åka ut på utflykter för att kunna sätta guldkant på min tillvaro.
Du kommer arbeta för att ge mig ett individanpassat stöd i vardagssituationer men även i andra sociala sammanhang.
Jag är rörelsehindrad och mitt stöd-och omvårdnadsbehov är omfattande.
Jag kommunicerar genom olika hjälpmedel och du som assistent behöver vara lyhörd och fokuserad. Ser fram emot att träffa dig för att skapa ett bra team där vi samarbetar i min vardag."
I vårt gemensamma arbete inom kommunen utgår vi från vår värdegrund med våra ledord. Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.
Som vikarie hos oss lägger du tig tillgänglig i Time Care pool och bokas vid behov under anställningsperioden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom vård-och omsorg, barn- och fritids eller stödassistent eller motsvarande inom funktionshinderomsorgen och som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
B-körkort är ett krav, likaså tillgång till egen bil för att ta dig till- och från arbetsplatsen.
Som person är du ordningsam, strukturerad och ditt arbete präglas av ödmjukhet och respekt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan därför komma att tillsätta innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Viktig information till dig som söker till oss inom Vård och omsorg:
Vi ställer krav på registerutdrag från belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på intervju.
Om du beställer ett fysiskt utdrag kan det ta upp till två veckor att få hem det. Det går även bra att beställa ett digitalt belastningsregister.
Observera att du ska beställa belastningsregistret som heter "Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS)", även om du kommer arbeta med vuxna individer.
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket.
Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
