Vingåkers kommun söker Demensutvecklare till vår äldreomsorg
Vingåkers kommun, Vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Vingåker Visa alla sjuksköterskejobb i Vingåker
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers äldreomsorg är en samlad enhet belägen i södra delarna av Vingåkers centralort.
Här är all kompetens samlad under ett och samma tak!
Vår samlade kompetens bidrar till hög service, kvalitativ vård och omsorg och närhet till både kollegor och chef.
Hos oss är det effektivt att få tag på rätt person om rätt ärende!
Äldreomsorgen består av somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende, daglig verksamhet och våra 5 hemtjänst grupper.
Vi arbetar nära varandra - med hög kompetens, engagemang och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi utgår från principen Digitalt först, vilket innebär att vi använder smarta digitala lösningar och välfärdsteknik för att höja kvaliteten, öka tryggheten och frigöra tid för det personliga mötet.
Vill du vara med på resan?
Vill du vara med och utveckla demensvården i Vingåker? Nu söker vi en demensutvecklare till Vingåkers kommun!
Vi har inlett ett utvecklingsarbete enligt Svenskt demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt.
Humlegården demens avdelningar samt Hemtjänst Minnas är Stjärnmärkta och Du som demensutvecklare kommer att vara drivande i detta arbete.
I rollen som demensutvecklare kommer du ha det övergripande ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av kommunens demensvård.
Du kommer att vara drivande i planering, genomförande och uppföljning av demensvården.
En del i arbetet består av att omvärldsbevaka och implementera nyheter i våra verksamheter.
Du kommer att utbilda och handleda personal inom äldreomsorgens verksamheter samt ge stöd, råd och information till patienter med demenssjukdom och deras anhöriga.
En del av arbetet kommer även vara att ansvara för och samordna arbetet med Stjärnmärkt, BPSD och SweDem.
Du kommer även vara kommunens samordnare med regionen såsom kontakt med minnesutredningsteam på vårdcentral och minnesmottagning.
Det finns många fördelar med att arbeta i Vingåkers kommun. Vi erbjuder våra medarbetar bland annat:
* Generöst friskvårdsbidrag på 2000:- för att du ska kunna motionera eller ta del av friskvårdsaktiviteter.
* Rekryteringsbonus, för vi vet att du som medarbetare känner andra duktiga personer som kan passa i vår verksamhet.
* Möjlighet att växla del av lön mot semester.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för demensvård.
Du är legitimerad sjuksköterska eller arbetsterapeut med erfarenhet av arbete inom området.
Det är ett krav att du har utbildning inom demensvård samt meriterande om du är utbildare för BPSD-registret/stjärnmärkt.
Som person är du ansvarstagande, drivande och har en god samarbetsförmåga. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat samtidigt som du har förmåga att få med dig arbetsgrupper. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Vi kommer erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov inom området.
Urval och intervjuer sker löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut, tveka därför inte med att söka. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vård och omsorg i Vingåkers kommun ställer krav på utdrag ifrån belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på en eventuell intervju.
Beställ belastningsregistret via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj utdrag som avser HVB-hem eller Barn med funktionsnedsättning.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Arbetsplats
Vingåkers kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Olofsson anna-lena.olofsson@vingaker.se Jobbnummer
