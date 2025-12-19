Vingåkers kommun söker Arbetsterapeut till äldreomsorgen
Vingåkers kommun, Vård och omsorg / Sjukgymnastjobb / Vingåker Visa alla sjukgymnastjobb i Vingåker
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. På enheten arbetar idag fem arbetsterapeuter, två sjukgymnaster/fysioterapeuter och en rehabassistent.
Som arbetsterapeut kommer du ha ansvar för rehabilitering, behandlingar, träning, vårdplaneringar samt handledning och instruktioner till individer, närstående och personal.
I arbetsuppgifterna ingår också utprovning av hjälpmedel. Du har ett nära samarbete med fysioterapeut, där ni ansvarar för ett geografiskt område och/eller enhet. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med sjuksköterska, enhetschef, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Vår målsättningen är att individerna ska kunna använda sig av sin egen förmåga i dagliga aktiviteter utifrån sina förutsättningar och behov. Och tillsammans ska vi underlätta och skapa förutsättningar för att få individen så självständig som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Vi ser att du som person är flexibel, har god samarbetsförmåga, yrkeskunnande och kreativitet. Som person har du god samarbetsförmåga, är flexibel, noggrann och ansvarstagande.
I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav i denna tjänst.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut, så tveka inte att söka redan idag.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Vård och omsorg i Vingåkers kommun ställer krav på utdrag ifrån belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på en eventuell intervju. Beställ belastningsregistret via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj utdrag som avser HVB-hem
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/96(1)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Arbetsplats
Vingåkers kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Olofsson anna-lena.olofsson@vingaker.se Jobbnummer
9655367