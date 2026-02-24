Vinab Söker Rörsvetsare/industrirörmontörer Till Malmfälten
Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB / VVS-jobb / Kiruna Visa alla vvs-jobb i Kiruna
Vill du arbeta i en varierande industrimiljö där precision, kvalité och trygghet står i centrum? Vi på Vinab söker nu drivna rörsvetsare/industrirörmontörer som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som rörsvetsare/montör kommer du arbeta med installationer, tillverkning och underhåll av rörsystem inom industrin. Arbetsuppgifterna kan vara ute på fält och i vår egen verkstad. Tjänsten innebär både självständigt arbete men även samarbete med kollegor och med andra yrkesgrupper i projekt i varierande storlek inom industrin.
Vårt uppdrag är att utföra uppdrag med hög kvalité till våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Industrirörmontage/rörsvetsning
Arbeta enligt ritningar och kvalitetsstandarder
Vi söker dig som
Har relevant utbildning, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet som rörsvetsare/montör inom industrin eller liknande områden
Är lösningsorienterad och kan se nya lösningar
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Giltigt B-körkort
Kommunicerar på svenska
Meriterande om du
Erfarenhet av arbete inom tunga industrin
Har svetscertifikat inom MMA TIG
Behärskar ytterligare språk som engelska, finska etcDina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen bör du inte vara rädd för att ta initiativ och arbeta målmedvetet, du är dessutom en ödmjuk och engagerad person. Du levererar med hög kvalitet och utför dina uppgifter noggrant och strukturerat. Du är kvalitetsmedveten, arbetar bra självständigt, likväl som i grupp och tycker om att arbeta inom industrin. Att arbeta säkert ser du som en självklarhet.
Bli en i VINAB familjen
Vi anser att personalen är fundamentet för vår företagskultur och vi söker medarbetare som är engagerade, framåtsträvande och drivna. Att vara VINABBARE innebär att ha ett stort hjärta och vara en ambassadör för vårt företag, därför är det viktigt för oss att du är positiv och lyhörd.
Om Vinab
Vinab är verksam i norra Sverige och arbetar med projektledning, konstruktion, tillverkning, montage samt underhåll inom den tunga industrin. Vi har kontor och verkstäder i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå.
På Vinab arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i företagets vision och mål, vi kallar det att ha VINAB-hjärta.
Vill du bli en av oss? Vi ser fram emot din ansökan.
Övrig information: Anställningsort: Malmfälten, vi är öppna för dialog kring andra placeringar vid någon av våra orter.
Omfattning: Tjänsterna är en tillsvidareanställning på heltid, resor förekommer i tjänsten.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars. Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
Mikael Ylipää, Områdesansvarig Malmfälten 079-143 55 51 mikael.ylipaa@vinab.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb.
Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB
(org.nr 556690-0832), https://vinab.se/
Takvägen 8 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
