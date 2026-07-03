Vinab Söker En Entreprenadingenjör Inom Industri Rör
Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB / Byggjobb / Överkalix Visa alla byggjobb i Överkalix
2026-07-03
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Är du ödmjuk, nytänkande och en företagsam person som har öga för detaljer? Vill du ta eget ansvar och ha en varierande vardag, då kan denna tjänst vara den rätta för dig. VINAB söker en driven entreprenadingenjör inom industri rör som vill vara med på vår tillväxtresa. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som entreprenadingenjör inom industri rör kommer du spela en central roll i verksamheten. Du får arbeta brett och ansvarar bland annat för att kalkylera och lämna anbud på de förfrågningar som vi kommer överens om inom avdelningen och bolaget. Med ansvar för att utvärdera och följa upp kalkyler samt övervaka projektens framdrift, säkerställer du att vi levererar mot de krav som anges i kontraktet. Du letar även aktivt efter nya projekt att lämna anbud på. Som entreprenadingenjör arbetar du nära marknadschef, platsansvarig och övriga kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Kund- och leverantörsbesök
• Organisera och administrera anbuds- och offertflöden
• Upprätta kalkyler och framtagande av dokument för anbud
• Analysera ritningar och specifikationer för att fastställa material och arbetskostnader
• Bevaka marknaden med avseende på intressanta åtaganden
• Planera och bereda inför projektstart tillsammans med projektgruppen
• Arbeta nära projektledning, underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa framgång i projekten
• Sakgranskning och attestering av leverantörsfakturor
• Budget och prognosarbete
• Bistå i frågor om inköp och avtal
Vi söker dig som
• Har högskoleutbildning inom relevant område, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
• Vi ser gärna att du erfarenhet av att driva projekt inom industri rör eller haft liknande roller tidigare
• Har goda kunskaper i svenska och engelska. Behärskar du finska, ser vi det som meriterande.
• Har B-körkort
• Har goda datakunskaper (office-paketet)
• Fokuserar på den goda affärenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och som vill utvecklas tillsammans med oss på VINAB. Att du är en lagspelare med god socialkompetens som gärna arbetar i team anser vi är viktig när du kommer ha kontakt med såväl kollegor, kunder och leverantörer. Vidare arbetar du strukturerat, är lyhörd och har ett genuint affärssinne samt ett högt säkerhetstänk. Du har fortsättningsvis en förmåga att se helheten, är lösningsorienterad samt tar initiativ till att starta olika aktiviteter som leder till resultat.
Om Vinab
Vinab är verksam i norra Sverige och arbetar med projektledning, konstruktion, tillverkning, montage samt underhåll inom den tunga industrin. Vi omsätter vi ca 500 miljoner och har kontor och verkstäder i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå.
På Vinab arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i företagets vision och mål, vi kallar det att ha VINAB-hjärta.
Vill du bli en av oss? Vi ser fram emot din ansökan.
Övrig information: Vi är öppna för att diskutera olika arbetsplatsalternativ.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Resor förekommer i tjänsten.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Vi går igenom ansökningarna efter sista ansökningsdag. Under semesterperioden kan återkopplingen ta lite längre tid, då vi är tillbaka i augusti.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
Jörgen Nordmark, Sälj och marknadschef 070-323 84 14 jorgen@vinab.se
Emma Söderlund, HR Business Partner 079-143 55 05 emma.soderlund@vinab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinab, Verkstadsindustri I Norr AB
(org.nr 556690-0832), https://vinab.se/
Hedvägen 10 (visa karta
)
956 32 ÖVERKALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinab Verkstadsindustri i Norr AB Jobbnummer
9992253