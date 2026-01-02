Vimmerby Energi & Miljö AB söker Drifttekniker - Värme
Brapersonal Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Vimmerby Visa alla driftmaskinistjobb i Vimmerby
2026-01-02
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Vimmerby
, Västervik
, Tranås
, Mönsterås
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar bekvämt och tryggt förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder. Vi tar hand om avloppet och avfallet och levererar vårt viktigaste livsmedel - rent vatten.Med produkter som är skonsamma mot miljön och stor tillgänglighet är vårt mål att Vimmerby Energi & Miljö AB ska vara det självklara valet för kunden.Vi bedriver verksamheten framförallt i Vimmerby kommun. Vimmerby Energi & Miljö AB ägs ytterst av Vimmerby kommun, dvs. kommuninvånarna.
Vimmerby Energi & Miljö söker Drifttekniker till Värme
Vill du jobba i ett lokalt och personligt företag med hög miljöprofil? Vår vision är att ge våra kunder en enklare vardag och tillgodose dagens behov utan att äventyra morgondagens möjligheter. Detta sammanfattas i våra tre värdeord: närhet, bekvämlighet och hållbarhet.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som drifttekniker arbetar du med processtyrning och driftoptimering samt med avhjälpande och planerat underhåll på våra produktionsanläggningar. Det ingår även felsökning och reparation vid akuta driftstörningar och fel.
Förutom fjärrvärme i Vimmerby driver vi fyra närvärmenät med tillhörande pannanläggningar i orter runt Vimmerby. Våra produktionsanläggningar använder både biobränsle och biogas. Vår huvudanläggning utgörs av ett modernt biobränsleeldat kraftvärmeverk där vi producerar förutom fjärrvärme även ånga, hetvatten samt el som levereras till våra lokala kunder.
Arbetstid är 7-16 och det ingår beredskapstjänstgöring var 6:e vecka.
Om dig
I denna tjänst är det av stor vikt att du har rätt blick för service och förebyggande underhåll. Du har relevant teknisk utbildning som t ex, drifttekniker, driftingenjör eller sjöingenjör. Vi värdesätter erfarenhet från liknande verksamhet, så som process och/eller driftrelaterade arbetsuppgifter.
Vi förutsätter att du känner dig bekväm med att både jobba i kontrollrum samt praktiskt ute i våra anläggningar. Kännedom om datoriserade styr- och övervakningssystem liksom kunnande i förbränningsteknik är meriterande.
Du har ett eget driv och ser vad som behöver göras i den dagliga verksamheten och tar gärna initiativ för att utveckla den. God social kompetens och samarbetsförmåga är en självklarhet hos oss. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska. Du har B-körkort. Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer info är du varmt välkommen att kontakta
Lena Brantberg, RekryterareBraPersonal Sverige ABlena.brantberg@brapersonal.nu
0703-50 89 09 Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer säkerhetsintervju och bakgrundskontroll att genomföras för slutkandidat.
I rekryteringen samarbetar Vimmerby Energi & Miljö AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Vimmerby Energi & Miljö AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6768960-1771008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
Förrådsgatan 2 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
BraPersonal Jobbnummer
9667096