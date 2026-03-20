Vilthandläggare till Naturvårdsverket
2026-03-20
Naturvårdsverket är Sveriges nationella jakt- och viltmyndighet. Vi verkar för en viltförvaltning där alla viltets värden tas tillvara - för jakt, naturupplevelser, besöksnäring, tillgång till viltkött och för att bevara den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket är en arbetsplats som erbjuder dig engagerade och samarbetsinriktade kollegor och ett närvarande ledarskap. Vill du vara med och utveckla Naturvårdsverkets arbete inom viltförvaltningen? Viltförvaltningen står inför en spännande period. Hos oss får du vara med i ett viktigt utvecklingsskede där din kompetens gör skillnad. Nu söker vi en handläggare till viltförvaltningsenheten.
Viltförvaltningsenheten består av 13 medarbetare och ansvarar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Vi arbetar med att främja hållbart brukande av vilt som resurs genom vägledning, förvaltningsplaner, ärendehandläggning och föreskriftsarbete. Enheten ingår i Avdelningen för Natur och vilt.
Som vilthandläggare får du ett brett och varierat uppdrag. Du arbetar bland annat med vägledning, ärendehandläggning och föreskriftsarbete. Du deltar i arbetet med förvaltningsplaner, regeringsuppdrag och samverkan med andra myndigheter som länsstyrelser, liksom intresseorganisationer och andra aktörer inom viltförvaltningen. Arbetet kan innebära internationella kontakter samt kontakt med media. Du samarbetar tätt med kollegor internt men driver även egna arbetsuppgifter framåt. Resor kan förekomma både nationellt och internationellt.
Din kompetensKvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning inom biologi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, viltförvaltning eller annan relevant inriktning, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Minst två års arbetslivserfarenhet inom viltförvaltning.
• Erfarenhet av samverkan och kommunikation i professionella sammanhang.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i politiskt och juridiskt styrd myndighet, exempelvis regeringsuppdrag, viltförvaltning eller liknande verksamhet.
• Sakkunskap om arbete med säl, skarv och andra fåglar på nationell och/eller regional nivå.
• Erfarenhet av föreskriftsarbete och myndighetsgemensamma samverkansprocesser.
• Praktisk erfarenhet av jakt och övrig viltförvaltning.
• Kunskap om lantbruk och skogsskötsel.
• Vana att hantera media. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar strukturerat, kan prioritera och driver arbetet i mål. Du är lyhörd, trygg i tjänstemannarollen och kan företräda myndigheten på ett professionellt sätt. Du har ett intresse för frågor om jakt och vilt, samarbetar väl med andra och kan samtidigt arbeta självständigt utifrån givna ramar.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Placering är på vårt kontor i Stockholm eller Östersund. Resor förekommer. Tillträde snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV. Välkommen med din ansökan senast den 10 april. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Hanna Ek, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Ersättning
