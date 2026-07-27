Villalid söker erfaren snickare till Uppsala
Villalid AB / Snickarjobb / Uppsala Visa alla snickarjobb i Uppsala
2026-07-27
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Villalid är ett väletablerat byggföretag med snart 20 års erfarenhet i branschen. Sedan 2006 har vi växt till ett team på 60 anställda, och under de senaste nio åren har vi specialiserat oss på totalrenoveringar av lägenheter (ROT) i "miljonprogrammet" – vi finns på 11 ställen i norra Stockholm, från Jordbro upp till Uppsala. Vi renoverar cirka 200 lägenheter varje år och omsätter ca 65 miljoner kronor.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lojal. Du behöver ha arbetat som snickare tidigare och ha tempo i kroppen. Du måste vara helt självgående och kunna sätta kök, lägga golv etc
I Villalid hjälps vi åt när det behövs – exempelvis kan man ibland behöva hjälpa till med rivning, materialleveranser eller sophantering.
Vi söker dig som har:
Minst 2-4 års erfarenhet som snickare
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Ett positivt och ansvarsfullt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska
B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Trygg, långsiktig anställning med enbart inomhusarbete
Placeringsort: UppsalaSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@villalid.se
.
Vid frågor, kontakta Mikael Hägerlid på 070-209 22 99. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: info@villalid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villalid AB
(org.nr 556702-3519) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala Jobbnummer
10013340