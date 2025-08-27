Villalid söker erfaren snickare till Jordbro/Brandbergen!
Villalid är ett väletablerat byggföretag med snart 20 års erfarenhet i branschen. Sedan 2006 har vi växt till ett team på 55 anställda, och under de senaste åtta åren har vi specialiserat oss på totalrenoveringar av lägenheter (ROT) i "miljonprogrammet" - vi finns på 11 ställen i norra Stockholm, från Jordbro upp till Uppsala. Vi renoverar cirka 150 lägenheter varje år och omsätter ca 55 miljoner kronor.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lojal. Du behöver ha arbetat som snickare tidigare och ha tempo i kroppen. Du ska kunna arbeta helt självständigt, ex vis kunna sätta ett kök på ett snabbt och effektivt sätt.
I Villalid hjälps vi åt när det behövs - exempelvis kan man ibland behöva hjälpa till med rivning, materialleveranser eller sophantering.
Vi söker dig som har:
Minst 2-4 års erfarenhet som snickare
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Ett positivt och ansvarsfullt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska
B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med omgående start
Trygg, långsiktig anställning med enbart inomhusarbete
Placeringsort: Jordbro och BrandbergenSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@villalid.se
Vid frågor, kontakta Mikael Hägerlid på 070-209 22 99. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@villalid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Brandbergen/Jordbro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villalid AB
(org.nr 556702-3519) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbro Jobbnummer
9477872