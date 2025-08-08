Villalid söker erfaren plattsättare till Jordbro/Brandbergen!

Villalid AB / Murarjobb / Haninge
2025-08-08


Villalid är ett väletablerat byggföretag med snart 20 års erfarenhet i branschen. Sedan 2006 har vi växt till ett team på 50 anställda, och under de senaste åtta åren har vi specialiserat oss på totalrenoveringar av lägenheter (ROT) i "miljonprogrammet" - vi finns på 11 ställen i norra Stockholm, från Jordbro upp till Uppsala. Vi renoverar cirka 150 lägenheter varje år och omsätter ca 55 miljoner kronor.

Om tjänsten
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lojal. Du behöver ha arbetat som plattsättare tidigare (du ska kunna göra ett badrum helt själv) och ha tempo i kroppen.
I Villalid hjälps vi åt när det behövs - exempelvis kan man ibland behöva hjälpa till med rivning, materialleveranser eller att riva tapeter.
Vi söker dig som har:
Minst 2-4 års erfarenhet som plattsättare, gärna mer
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Ett positivt och ansvarsfullt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska
B-körkort (krav)

Vi erbjuder:
Heltidstjänst med omgående start
Trygg, långsiktig anställning med enbart inomhusarbete
Placeringsort: Jordbro och Brandbergen

Så ansöker du
Skicka din ansökan med löneanspråk till info@villalid.se.
Vid frågor, kontakta Mikael Hägerlid på 070-209 22 99.

Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@villalid.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare Uppsala".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Villalid AB (org.nr 556702-3519)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jordbro

Jobbnummer
9450570

