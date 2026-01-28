Villa Odinslund & Villa Johanneberg söker personal inför bröllopssäsongen
Behöver du jobb? Vi behöver dig som är över 20 år, då vi behöver fler personal som kan stå på vårt serveringstillstånd.
Villa Odinslund & Villa Johanneberg är två fina festvåningar centralt belägna i Göteborg. Vi är ett populärt val för både bröllop, julbord och fester och behöver utöka vår personalstyrka inför kommande säsong.
Vi söker framförallt servispersonal inför årets bröllopssäsong. Erfarenhet är ett krav.
Hos oss blir du del av ett härligt gäng, vi följer kollektivavtal. Då arbetspassen till stor del är förlagda till helger är det perfekt att kombinera med studier.
Skicka ett mail och anmäl ditt intresse till jobb@villaodinslund.se
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad och gillar att jobba i team.
Erfarenhet är ett plus!
Vi anställer löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Behöver du jobb? Vi behöver dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@villaodinslund.se Arbetsgivare Candys Place AB
(org.nr 556664-1337)
412 66 GÖTEBORG Arbetsplats
Villa Odinslund & Villa Johanneberg Jobbnummer
