Villa Magnolia söker en undersköterska med inriktning demens
Stiftelsen Stora Sköndal / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Nykvarn
, Nacka
eller i hela Sverige
Tillsammans med engagerade kollegor har du som huvudsaklig uppgift att ge stöd åt och skapa en rolig och meningsfull vardag för våra äldre som bor hos oss.
Är du en person med hög servicekänsla och engageras av att ge våra äldre en bra vardag? Då är du rätt person att söka till oss!
Teamarbete för god kvalitet
Vi arbetar i team runt den boende med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, aktivitetscoach och fysioterapeut för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård och omsorg av mycket god kvalitet. Det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor, både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Som undersköterska hos oss ger du individuell och trygg omsorg genom att arbeta i en nära relation med den äldre och hens närstående och du ser den äldre ur ett helhetsperspektiv. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har god samarbets- och initiativförmåga och tar ansvar för att vara med och driva en äldreomsorg av högsta kvalitet.
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Om du går vidare i processen så kommer vi att begära in handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med människor som har demenssjukdom och helst har genomgått Silviahemmets grundutbildning. För att arbeta på demensavdelning krävs att du har genomfört Svensk Demenscentrums utbildningar och arbetat med BPSD. Det är meriterande om du har någon specialist inriktning inom demens eller geriatrik.
Som person tar du initiativ i arbetet och ser vad som behöver prioriteras ur ett helhetsperspektiv. Du har hög servicekänsla och är hjälpsam gentemot dina kollegor och ser till att dina arbetsuppgifter blir genomförda på ett kvalitetsmässigt vis. Du är trygg i din yrkesroll och är ansvarstagande och noggrann. Vidare är det ett krav att du har bra kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift samt god vana av att dokumentera.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med provanställning och start 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Vi ser gärna att det visas digitalt, exempelvis via Kivra.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryteringsansvarig som du hittar längst ner i annonsen.
Om du har fackliga frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till adressen nedan:
Email: pvo.skondal.stockholm@kommunal.se
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
128 64 SKÖNDAL Arbetsplats
Stora Sköndal Jobbnummer
10011135