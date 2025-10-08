Vill du vikariera som Socialsekreterare på Vuxenenheten i Hägersten-Älvsjö?
2025-10-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Välkommen att söka vikariat hos oss på Vuxenenheten!
Vuxenenheten är en enhet bestående av både myndighetsutövande socialsekreterare, behandlingsassistenter, behandlare och SIG-lots.
Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Vår målgrupp är individer över 20 år i skadligt bruk och beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa, bostadslöshet och kriminalitet. Vårt gemensamma mål är att stadsdelens vuxna invånare ska leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
Vuxenenhetens kontor ligger vid Telefonplan med geografisk närhet till kollegorna på både ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, LSS, äldreomsorg och barn-unga och familj.
Vi erbjuder
Förvaltningen erbjuder dig som heltidsanställd;
• 3000kr i friskvårdsbidrag årligen
• flextid
• sommar- respektive vintertid.
Enheten erbjuder utöver regelbundet ärendestöd, ärendegenomgångar samt metodträffar också nära ledarskap samt individuell introduktion med mentor. Arbetsgruppen har handledning en gång i månaden.
Du kommer till mycket trevlig och kunnig arbetsgrupp av varierad ålder och med erfarenhet från olika verksamhetsområden inom socialt arbete. En generös och engagerad arbetsgrupp som vill lära och utvecklas tillsammans. Enhetens medarbetare sitter tillsammans i kontorslokaler med vår egen öppenvård, vilket skapar god möjligheter till nära arbete och tillgänglighet till både behandlare och behandlingsassistenter. Då en av våra kompententa socialsekreterare inom kort går på föräldraledighet söker vi nu en lämplig vikarie att ersätta under denna period.
Din roll
Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med individer som själva söker stöd för att förändra sin situation, men även i individer där oro och LVM-anmälningar inkommit från t.ex. Regionen eller Polisen. I ditt arbete utreder du ansökningar och gör bedömningar av individens olika behov utifrån Socialtjänstlagen. I ditt dagliga arbete samarbetar du med olika aktörer, så väl internt som externt. Detta kan innebära att du besöker individen i sitt hem, på akutboende, hos vården eller har ett gemensamt möte med våra behandlare eller behandlingsinsatser för att följa upp insats i egen regi.
Vi söker nu en engagerad socialsekreterare som brinner för socialt arbete och bemöter brukare med stor respekt och förståelse. Arbetet som socialsekreterare innebär många kontakter med olika samarbetspartners, varför vikten av god samverkan är en självklarhet för dig!
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
Meriterande är:
• Erfarenhet av myndighetsutövning med den aktuella målgruppen
• Stadens sociala system Paraplyet
Som yrkesperson är du:
Lyhörd och har ett genuint intresse av att möta människor där de befinner sig just nu. Du har ett respektfullt bemötande och en förmåga att skapa och bibehålla goda professionella relationer med så väl klienter, kollegor och samarbetspartners.
Du arbetar självständigt och strukturerat samt kommunicerar tydligt såväl muntligt som i skrift. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
För att i Stockholms stad få arbeta med äldre och individer med funktionsnedsättning i deras hem behöver du kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
