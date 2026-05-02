Vill du vidareutvecklas inom Bygg/Arkitektur?

2026-05-02
Om tjänsten
Som arkitekt/byggnadsingenjör driver du projekt från idé till färdig lösning. Du arbetar nära kunder, kollegor och samarbetspartners för att skapa funktionella, estetiska och hållbara byggnader. Du tar ansvar för projektering, planering och uppföljning samtidigt som du bidrar med din tekniska kompetens och ditt kreativa tänkande.
Du hanterar ritningar och modeller i Revit, leder projekt framåt och säkerställer att varje leverans håller hög kvalitet. Rollen ger dig stort utrymme att påverka både arbetssätt och slutresultat, vilket gör jobbet både utvecklande och stimulerande.
Vem är du?
Vi letar efter en person som kombinerar teknisk kompetens med ett genuint intresse för arkitektur och byggprocesser.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar och där du aktivt bidrar till projektens framgång.
Du har:
Högskola eller civilingenjörsexamen inom arkitektur/Bygg eller samhällsplanering
Erfarenhet av projektledning, byggledning eller arkitekturarbete
Goda kunskaper i Revit
Arbetslivserfarenhte från branschen om minst 3år
Du visar driv, struktur och god samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroende i dialog med både kunder och kollegor.
Du gillar att lösa problem och ser möjligheter där andra ser hinder.
Du erbjuds
Hos vår kund väntar en arbetsmiljö som präglas av innovation, samarbete och utveckling. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och arbeta med projekt som sätter avtryck i samhället.
Du erbjuds:
Friskvårdsbidrag
Flexibel arbetstid
Spännande och varierande projekt
Möjlighet att utveckla din kompetens i en dynamisk miljö
Ett engagerat och kompetent team
Om vår kund
Vår kund är ett familjärt, väletablerat arkitektföretag som driver utvecklingen inom modern arkitektur och hållbart byggande. Företaget kombinerar kreativ design med teknisk spetskompetens och levererar lösningar som möter både dagens och morgondagens behov.
Organisationen präglas av nytänkande, kvalitet och ett starkt fokus på medarbetarnas utveckling. Här arbetar experter inom flera discipliner tillsammans för att skapa helhetslösningar som gör verklig skillnad.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos "kundnamn" alt. kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Vi genomför rekryteringsprocessen i flera steg för att säkerställa bästa möjliga matchning. Processen innehåller:
Intervjuer
Tester
Referenstagning
Intervju med kunden
Vi arbetar löpande med urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52478_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
650 02 KARLSTAD Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Carl Josefsson carl@framtiden.com
9887386