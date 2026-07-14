Vill du växa, utvecklas och skapa nya möjligheter?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Eksjö Visa alla säljarjobb i Eksjö
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Eksjö.
Vi tror att människor växer när de får rätt möjligheter, stöd och utmaningar. Därför söker vi dig som vill ha ett socialt och utvecklande arbete där du får lära dig nya saker, träffa många olika människor och bli en del av ett team med stark sammanhållning.
Din roll hos oss
Som säljare arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där ditt fokus är att skapa bra relationer och hitta lösningar som passar deras behov.
Du får en varierad vardag där du hela tiden utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och dina säljkunskaper. Med hjälp av utbildning och coachning får du alla verktyg du behöver för att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Eksjö och blir en del av ett team där vi hjälper varandra framåt, delar erfarenheter och firar våra framgångar tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsmiljö med energi, gemenskap och högt engagemang
Vi belönar framgång
Vi tycker att det ska vara roligt att nå sina mål. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Är engagerad och tar ansvar
Vill vara en del av ett team där man stöttar varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, energi och vilja att utvecklas.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får chansen att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Eksjö. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
575 35 EKSJÖ Jobbnummer
10001964