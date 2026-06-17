Vill du växa med oss? OffertHem söker målmedvetna mötesbokare på distans!
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OffertHem är en oberoende jämförelsetjänst för fastighetsmäklare. Vi förenklar processen för bostadssäljare genom att låta dem kostnadsfritt jämföra mäklarnas tjänster, prestationer och statistik.
För dig som mötesbokare innebär det att du jobbar med en tjänst som faktiskt skapar ett tydligt värde och som är lätt för kunden att tacka ja till.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vi expanderar kraftigt och söker nu målmedvetna mötesbokare för arbete på distans. Rollen innebär att kontakta privatpersoner, presentera OffertHems mervärde och boka in kvalitativa möten för våra mäklarkunder.
Omfattning: Heltid, med varierande arbetstider (flexibilitet under eget ansvar).
Plats: 100 % distansarbete.
Support: Vi erbjuder en gedigen introduktion samt tillgång till beprövade manus. Stöd och coaching finns tillgängligt från teamet under hela din arbetsdag för att du ska lyckas.
Det här kommer du att göra:
Ringa utgående samtal: Kontakta privatpersoner (bostadsägare) via telefon i ett högt och jämnt tempo. Detta är personer som inte varit i kontakt med oss tidigare.
Presentera mervärde: Göra en snabb behovsanalys och förklara hur OffertHems kostnadsfria jämförelsetjänst hjälper dem till en bättre bostadsaffär.
Mötesbokning: Vända intresse till bokade, kvalitetssäkrade möten för era anslutna mäklarkunder.
Måluppfyllelse: Arbeta självständigt mot dagliga och veckovisa mål, med stöttning och coaching från teamet i ryggen.
Kravprofil – Vi söker dig som:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en hög grad av självdisciplin och ett starkt inre driv. Vi söker individer som ser möjligheter i ett prestationsbaserat jobb.
Språkkrav: Du besitter mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Då all kundkontakt sker på svenska är detta ett absolut krav för att säkerställa kvalitet och professionalism.
Teknisk utrustning: Du har tillgång till en egen väl fungerande dator och ett bra headset. Stabil internetuppkoppling är en förutsättning.
Personlighet: Du är uthållig, har en positiv attityd och är inte rädd för att ta många kundkontakter per dag.
Ersättning och förmåner
Tjänsten är 100 % provisionsbaserad, vilket innebär att ingen grundlön utgår. Du kan välja om du vill vara anställd hos oss eller fakturera genom eget bolag.
Provision: Ersättning utgår per bokat möte (utan lönetak).
Bonussystem: Vi erbjuder generösa bonusar utöver den fasta provisionen. Bonusar aktiveras när du har nått en specifik volym av godkända och kvalitetssäkrade möten.
Anställd eller underkonsult: Du kan välja själv om du vill vara anställd hos oss eller fakturera genom eget bolag.
Ansökan och frågor
Skicka din ansökan till Lova@offerthem.se
. Bifoga ditt CV/personligt brev.
För att vi ska kunna behandla din ansökan vill vi att du besvarar följande frågor direkt i ditt mejl:
Lönemodellen: Vi erbjuder en tjänst med 100 % provision utan lönetak. Beskriv varför denna lönemodell passar dig bättre än en fast lön, och vilket inkomstmål du siktar på att nå varje månad?
Kundhantering: Du pratar med en kund som är lite tveksam men som du märker har ett behov av tjänsten. Hur gör du för att vända ett "kanske" till ett bokat möte utan att kunden känner sig pressad eller att du uppfattas som jobbig?
Framtidsmål: Vi letar efter personer som vill växa tillsammans med OffertHem. Om du presterar på topp hos oss, var ser du dig själv inom företaget om ett år?
Erfarenhet: Vad har du för tidigare erfarenheter av en sån här eller liknande roll?
Pitch: Varför ska vi anställa just dig, och vad är det som gör att du sticker ut i mängden jämfört med andra sökande? (Sälj in dig själv till oss!)
Information: Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Har du övriga frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lova på Lova@offerthem.se
.
Välkommen med din ansökan till teamet på OffertHem! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Lova@offerthem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abstergon AB
(org.nr 559239-5411), https://www.offerthem.se/ Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9968987