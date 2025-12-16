Vill du växa med oss och skapa kundupplevelser som gör skillnad?
AB Tingstad Papper / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Tingstad Papper i Göteborg
, Jönköping
, Växjö
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Tingstad söker engagerade kundservicemedarbetare
Hos Tingstad värdesätter vi ett arbetssätt där vi lär av varandra och tar gemensamt ansvar för resultatet. Här blir du del av ett team där vi hjälps åt och bygger kunskap tillsammans.
Vi tror på att människor utvecklas när de får ta eget ansvar, dela sina erfarenheter och arbeta med fokus på både kunden och helheten i bolaget.
Din roll - mer än bara kundservice
Som kundservicemedarbetare är du en central del av kundens upplevelse. Du möter våra företagskunder med lyhördhet och engagemang. Kontakt sker via telefon, e-post och chatt där du guidar dem genom både enkla och mer komplexa frågor.
Hos oss uppmuntras du att ta ägandeskap i varje ärende - att inte bara lösa frågor, utan att skapa värde. Det kan handla om att ta initiativ till förbättringar, dela lärdomar med kollegor eller se möjligheter i vardagen som lyfter hela avdelningen framåt. Rollen kräver också att du är en skicklig administratör som trivs i en miljö där både kvalitet och effektivitet är viktigt.
Du arbetar tätt tillsammans med säljare och andra interna team, vilket ger dig en bred insikt i verksamheten och variation i din arbetsdag.
Passar detta dig?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Har ett genuint intresse för service och en vilja att ge kunder den bästa möjliga upplevelsen.
• Tar ansvar för ditt arbete och gillar att påverka resultat - både för kunden, teamet och dig själv.
• Har minst ett års erfarenhet av kundservice eller liknande arbete, gärna med telefon som primärt verktyg.
• Är trygg i att arbeta i system och har lätt för att ta till dig nya rutiner och verktyg.
• Uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
• Bidrar till en god stämning och uppskattar att ingå i ett sammansvetsat team med högt engagemang.
Utveckling och möjligheter - hos oss tar resan inte slut
Vi ser din utveckling som en investering. Vid start får du en noggrant planerad introduktion och täta avstämningar med din närmaste chef/teamleader.
Som en del av vårt team arbetar du mot gemensamma mål, samtidigt som du uppmuntras att ta ansvar för din egen utveckling.
Vi har stolthet i att många av våra medarbetare gått vidare inom företaget efter ett par år - kanske är du nästa?
Det praktiska
• Anställningsform: Tillsvidare på 100%
• Arbetstid: Vardagar förlagd mellan kl. 7:00-18:00 enligt roterande schema
• Lön: 24 000-27 000 SEK per månad beroende på erfarenhet och kompetens
• Förmåner: Friskvårdsbidrag och lunchförmån via Edenred
• Plats: Tingstad huvudkontor, Göteborg
Redo att utvecklas tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och personliga brev till kontakt@tingstad.se
senast 31 januari 2026
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka!
Välkommen till Tingstad - här gör vi skillnad, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: kontakt@tingstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundservice Q1 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tingstad Papper
(org.nr 556117-1199)
Marieholmsgatan 1-3 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Tingstad Papper, AB Jobbnummer
9646486