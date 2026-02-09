Vill du växa inom Kundservice? Ta nästa steg med Releasy & Telia!
Vill du bli grym på kundservice och försäljning?
På Releasy arbetar vi med outsourcad kundtjänst och just nu söker vi fler kollegor till vårt Telia-uppdrag. Här får du chansen att skapa fantastiska kundupplevelser, jobba med den senaste AI-tekniken och utvecklas i en miljö där vi lyfter varandra. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
- Representera vår uppdragsgivare Telia - ett av Sveriges ledande företag inom IT- och telekom.
- Ta emot inkommande kunder via telefon och mejl. Du hanterar antingen service och fakturaärenden, eller support av bredband.
- Arbeta aktivt med merförsäljning i varje kundmöte genom att identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Utbildning: Grundutbildning i 30 dagar kombinerat med praktiskt arbete.
Lön: Fast månadslön i kombination med provisionsbaserad bonus kopplat till din försäljning.
Arbetstider: Arbetstiderna är förlagda inom Telias öppettider som är måndag-fredag 08.00-19.15 och lördagar 9.00-17.15.
Start: Utbildningen börjar 06-03-2026, vilket också är startdatum för anställningen.
Vi söker dig som:
- Har gymnasieexamen
- Talar och skriver flytande svenska
- Talar och skriver engelska på en grundläggande nivå
- Har god datorvana och gärna systemkompetens
- Erfarenhet av service eller försäljning är meriterande, men inte ett krav
Vi letar efter dig som trivs med att arbeta mot tydliga mål och har ett genuint intresse för kundnöjdhet och försäljning. Du är kommunikativ och hjälpsam, med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken och vilja utvecklas i en miljö med hög flexibilitet och framåtanda.
Releasy erbjuder:
- Trygg anställning med kollektivavtal och pension
- Karriärmöjligheter via Releasys karriärtrappa och interna utvecklingsprogram
- Friskvårdsbidrag och andra förmåner för din hälsa, så som rabatt på lokala gym
- Vid vårt kontor i Mjärdevi finns goda bussförbindelser mot Norrköping och Motala samt gratis parkering
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Releasy använder en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa rättvisa och kvalitet. Processen börjar med urvalsfrågor för att kontrollera grundkraven. Därefter följer en bakgrundskontroll som du själv tar del av innan du väljer om du vill dela den med oss. Bakgrundskontroller görs för att skapa en trygg arbetsmiljö för både kunder och medarbetare. Automatiska system kan förekomma, men alla beslut fattas av människor.
Går du vidare i processen blir du kallad till intervju, arbetstester och digital referenstagning för att få en helhetsbild av din kompetens.
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på emilia.klaar2@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Vi har över 40 års erfarenhet inom branschen och ca 1500 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.
